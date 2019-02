Sem mestre de cerimônias, Oscar 2019 começa com show da banda Queen

Numa noite sem mestre de cerimônias, o Oscar 2019 teve início na noite deste domingo, 24, com um show da banda britânica Queen, cuja história é contada no longa Bohemian Rhapsody, que concorre ao maior prêmio da noite, de melhor filme.

O grupo se apresentou ao lado do cantor Adam Lambert, que tem interpretado as canções gravadas por Freddie Mercury nas últimas turnês do Queen. Foram apresentadas as músicas We Will Rock You e We Are The Champions.

No filme Bohemian Rhapsody, Freddie é vivido por Rami Malek, que é o favorito a vencer o Oscar deste ano de melhor ator.

Após a apresentação do Queen, o trio de comediantes Tina Fey, Amy Poehler e Maya Rudolph subiu ao palco para um pequeno discurso de abertura, explicando que a noite não teria um mestre de cerimônias e brincando com alguns dos convidados.