Selma Blair revela que sofre de esclerose múltipla: 'Eu estou incapacitada'

A atriz americana Selma Blair revelou no sábado que sofre de esclerose múltipla, em um texto emocionado publicado no Instagram que oferece uma visão de sua vida com a doença.

Conhecida por seus papéis em filmes como Legalmente Loira e Segundas Intenções, a atriz de 46 anos, informou que foi diagnosticada com a enfermidade crônica do sistema nervoso central, que provoca fadiga, dor e problemas de coordenação, em agosto, depois de sofrer os sintomas "durante anos".

"Eu estou incapacitada. Às vezes eu caio. Eu deixo cair coisas. Minha memória está nebulosa. E meu lado esquerdo está pedindo indicações a um GPS quebrado. Mas estamos fazendo isso. E eu dou risadas e não sei exatamente o que vou fazer, mas vou fazer o melhor que conseguir", escreveu.

Blair, que atualmente está trabalhando na ficção científica Another Life, da plataforma de streaming Netflix, afirmou que revelou seu diagnóstico para compartilhar sua gratidão à figurinista Alissa Swanson, que "cuidadosamente coloca minhas pernas nas calças, passa as camisas pela minha cabeça, abotoa meus casacos e oferece o ombro para me estabilizar".

Blair também agradeceu a amigos famosos, incluindo a atriz Sarah Michelle Gellar, pelo apoio.

"Eu quero brincar com o meu filho de novo. Quero caminhar pela rua e montar meu cavalo. Tenho EM e estou bem. Mas se você me encontrar deixando tudo cair pela rua, sinta-se à vontade para me ajudar a pegar. Sozinha, eu levo um dia inteiro."