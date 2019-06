Sean Penn vai dirigir e protagonizar 'Flag Day', que terá seus filhos Dylan e Hopper no elenco

O ator e cineasta americano Sean Penn dirigirá e protagonizará o drama Flag Day, informou nesta quarta-feira a companhia audiovisual Rocket Science em comunicado.

Na produção, ele estará ao lado de Dylan Penn e Hopper Penn, a filha e o filho que teve com a também atriz Robin Wright. Embora ainda não saiba quais serão os papéis de cada um, a nota informou que Sean Penn e Dylan Penn serão os protagonistas da trama.

O elenco de Flag Day também incluirá, entre outros, Josh Brolin, Katheryn Winnick e Bailey Noble. Jez Butterworth assina o roteiro desse filme baseado no livro de memórias Flim-Flam Man: The True Story of My Father's Counterfeit Life (2005) escrito por Jennifer Vogel.

"Flag Day é um revelador retrato de uma filha com dificuldades para superar o carinhoso, mas obscuro legado do pai, um vigarista", disse a Rocket Science.

William Horberg, Jon Kilik e Fernando Sulichin produzirão o filme, no qual estão envolvidas companhias audiovisuais como New Element Media, Rocket Science, Wild Bunch, CAA Media Finance e Indigenous Media. Está previsto que as filmagens comecem ainda nesta semana.

Ganhador do Oscar de melhor ator por Sobre Meninos e Lobos (2003) e Milk: A Voz da Igualdade (2008), Sean Penn é considerado um dos melhores atores do cinema da sua geração. Como diretor, Penn se destacou em filmes como A Promessa (2001) e Na Natureza Selvagem (2007) e o seu último trabalho até agora atrás das câmaras foi A Última Fronteira (2016), protagonizado por Charlize Theron e Javier Bardem.