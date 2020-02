Scorsese manda carta para diretor de 'Parasita' e diz que espera seu próximo filme

Martin Scorsese, um veterano de Hollywood, disse ao diretor sul-coreano de Parasita, que recebeu o Oscar de melhor filme neste ano, que aguarda sua próxima produção, disse Bong Joon-ho nesta quarta-feira, 19.

O comentário constou de uma carta do aclamado cineasta a Bong, que homenageou Scorsese em um discurso de agradecimento pelo Oscar por seu trabalho no primeiro filme não falado em inglês a conquistar o prêmio cobiçado. Parasita ganhou outras três estatuetas.

“Ele me disse para descansar, mas só um pouco, e voltar ao trabalho, já que está esperando meu próximo filme”, contou Bong ao descrever o conteúdo da carta.

“Li a carta hoje de manhã, e foi uma honra”, disse Bong em uma coletiva de imprensa com o elenco e a equipe do filme em Seul, a capital da Coreia do Sul.

Ao receber a estatueta de melhor diretor no Oscar, Bong transformou seu discurso em uma homenagem a Scorsese, que havia sido indicado pelo drama de mafiosos O Irlandês, invocando um comentário do colega, “o mais pessoal é o mais criativo”.

Bong disse estar trabalhando em dois projetos, um dos quais descreveu como baseado em um incidente “assustador” em Seul, e também é o produtor de uma minissérie da HBO inspirada em Parasita, uma comédia sombria cuja aclamação desencadeou comemorações na Coreia do Sul.