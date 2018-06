Schwarzenegger tem alta após cirurgia cardíaca

O ator Arnold Schwarzenegger deixou na sexta-feira, 6, o hospital de Los Angeles onde foi internado de emergência há uma semana para operar o coração.

Seu agente, Daniel Ketchell, disse à AFP que Schwarzenegger - também ex-governador da Califórnia - "se recupera em casa com um ânimo fantástico".

Schwarzenegger, 70 anos, foi internado no dia 29 de março para substituir a válvula de um cateter após complicações.

Os médicos tiveram de operar emergencialmente o coração do ator. A válvula da aorta substituída foi colocada há 21 anos, quando o ex-Mr.Universo foi operado por uma condição que, segundo ele informou na época, era congênita, e não resultado do uso de esteroides.

Nascido na Áustria, o ex-fisiculturista foi governador da Califórnia por dois períodos (2003-2011).

O papel em O Exterminador do Futuro deu forma à sua carreira como ator. O filme teve quatro sequências, com outra a caminho no próximo ano.

Ao entrar na elite de Hollywood, suas frases mais famosas na franquia - "I'll be back" e "Hasta la vista, baby" - entraram para o léxico dos americanos.