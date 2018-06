Schwarzenegger diz 'I'm back' após recuperação de cirurgia cardíaca

LOS ANGELES — O ator e ex-fisiculturista Arnold Schwarzenegger passou por cirurgia cardíaca para trocar uma válvula que havia sido originalmente substituída há 20 anos, falando ao acordar as palavras “I’m back” (estou de volta), em uma brincadeira com sua frase de efeito, disse um porta-voz nesta sexta-feira, 30.

A substituição original da válvula pulmonar, que Schwarzenegger recebeu em 1997, superou sua expectativa de vida, então o ex-governador da Califórnia escolheu ter a válvula substituída por cateter, disse o porta-voz Daniel Ketchell em publicação no Twitter.

Ele se recuperava e estava em condição estável no hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, segundo a publicação.

Schwarzenegger, de 70 anos, “está acordado e suas primeiras palavras foram ‘I’m back’ (estou de volta)”, disse Ketchell.

O personagem de Schwarzenegger diz “I’ll be back” (Eu voltarei) no filme O Exterminador do Futuro, de 1984.

Nascido na Áustria, Schwarzenegger venceu o concurso de fisiculturismo Mr. Universo cinco vezes e o Mr. Olympia sete vezes antes de começar a atuar, estrelando em filmes de ação como “Conan, o Bárbaro” e “Comando para Matar”.

Ele então seguiu para a política e foi eleito governador da Califórnia pelo Partido Republicano em 2003 e 2006.