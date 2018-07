Scarlett Johansson viverá mulher que se passa por homem para comandar casas de massagens

Scarlett Johansson, uma das atrizes mais bem cotadas de Hollywood na atualidade, protagonizará Rub & Tug dirigido, por Rupert Sanders, informou nesta segunda-feira, 2, o site especializado Deadline.

Os dois já trabalharam juntos em A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell (2017), adaptação do famoso manga que, no entanto, que teve orçamento estimado em 110 milhões, mas arrecadou apenas US$ 170 milhões nas bilheterias do mundo. Ghost in the Shell também recebeu críticas pela escolha de uma atriz ocidental para interpretar um personagem de origem asiática.

Baseada em fatos reais, Rub & Tug vai contar a história de Jean Marie Gill, uma mulher que se passava por homem e comandava uma rede de casas de massagens em Pittsburgh, na década de 70, precisando enfrentar as autoridades e a máfia da cidade americana.

Gary Spinelli assinará o roteiro do longa no qual Scarlett Johansson, além de protagonista, será uma das produtoras.