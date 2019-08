Sandra Kogut leva seu filme 'Três Verões', com Regina Casé, para Toronto

Desde segunda, 12, Sandra Kogut comemora. Estará de volta ao Festival de Toronto, à mesma seção – World Contemporary Cinema – em que já apresentou Mutum e Campo Grande. “É uma mostra de lançamentos que representam as novas tendências do cinema mundial.” Sandra conversa com o Estado pelo telefone, pouco antes de entrar no programa Estúdio i, da GloboNews, onde exerce a função de comentarista. Fala basicamente de cinema, mas o cinema, como diz, ‘engloba tudo”.

O novo longa chama-se Três Verões. Divide-se em três capítulos, todos correspondendo ao mesmo período – entre Natal e réveillon –, mas em anos diferentes: 2015, 16 e 17. Abordam a Lava Jato, mas por um viés muito particular. “Como todo mundo tenho acompanhado o que se passa no País. Até como comentarista, sou chamada a opinar sobre muita coisa que está ocorrendo. A ficção do filme, tenho de admitir, é muito influenciada pela realidade que vivo, que estamos vivendo, todo dia.” Mas Sandra não quis filmar os protagonistas da Lava Jato. Prefere refletir a partir dos seus efeitos sobre os coadjuvantes dessa grande história.

Regina Casé é a protagonista e os três verões passam-se num condomínio de luxo do litoral fluminense. Regina não repete propriamente a doméstica de Que Horas Ela Volta?, de Anna Muylaert. É uma espécie de governanta. Na ausência dos patrões, manda na casa. Quando eles estão presentes, é uma empregada, como os demais. Assim como ela, há outro personagem, também coadjuvante na Lava Jato, mas que sofre os efeitos da investigação. É o patriarca interpretado por Rogério Fróes, o pai do dono da casa, que vai preso.

Nas festas de 2015, há um vago temor do que talvez esteja por vir. Nas de 2016, a tragédia bate à porta. Em 2017, é o caos. Não é só o emocional dessas personagens que é abalado, a própria casa passa a espelhar a implosão desse mundo. “É um filme barato, feito com pouco dinheiro, mas muito empenho. E é a história que a gente não vê. Como pessoas anônimas, que não estão no noticiário, estão vivendo tudo isso. Estou muito curiosa para ver como Toronto, e depois, o público brasileiro, receberão o Três Verões”, diz a diretora.