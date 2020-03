Salas de cinema do Petra Belas Artes e Espaço Itaú estarão fechadas por causa do coronavírus

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

Seguindo o curso do momento atual, as salas de cinema do Cine Petra Belas Artes e do Espaço Itaú fecharão suas portas a partir desta terça-feira, 17, por tempo intedeterminado. A intenção é garantir a saúde de trabalhadores do local e público em geral e contribuir no combate à pandemia do coronavírus, que exige o distanciamento social.

Comunicado oficial do Petra Belas Artes:

Devido ao risco de transmissão do coronavírus e colaborando com as solicitações das autoridades, a partir de terça-feira, 17, o cinema Cine Petra Belas Artes pausará suas atividades por prazo indeterminado.

Comunicado oficial do Espaço Itaú de Cinema:

A fim de colaborar para evitar potencial disseminação do coronavírus e atendendo a recomendação do Governo do Estrado de São Paulo, informamos que os Espaços Itaú de Cinema São Paulo (Augusta, Frei Caneca e Pompeia) estarão fechados a partir de amanhã, terça-feira, 17 de março, por tempo indeterminado.

Avaliaremos constantemente a situação para informar alterações que se fizerem necessárias.