Saiba onde assistir aos vencedores do Globo de Ouro 2022

O Globo de Ouro 2022 aconteceu, mas sem festa – e o motivo para isso não foi o grande aumento de casos de covid-19 causados pela variante Ômicron nos Estados Unidos, mas sim pelas polêmicas envolvendo a organização do prêmio, a Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA).

A HFPA foi acusada de falta de ética e ausência de membros negros em uma série de reportagens do jornal Los Angeles Times. As denúncias causaram boicote dos artistas e dos estúdios, motivando a associação a prometer uma série de mudanças, com admissão de 21 membros e consultoria sobre diversidade e ética. A NBC, emissora responsável pela transmissão em anos anteriores, cancelou a exibição até que os resultados dessas reformas estejam consolidados.

Leia Também O Globo de Ouro que ninguém assistiu ainda continua uma grande bagunça; veja os vencedores

Ainda sim, muitos filmes e séries se consagraram vencedores, trazendo um possível termômetro para a temporada de premiações, com atenções voltadas para o Oscar – que já tem a transmissão garantida.

Confira a seguir onde assistir aos vencedores:

Melhor Filme de Drama

Ataque dos Cães - Netflix

Lançado em 1º de dezembro aqui no Brasil pela Netflix, o filme traz “Um fazendeiro durão que trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente, até que antigos segredos vêm à tona”. Jane Campion também ganhou o Globo de Ouro pela direção do filme e Kodi Smit-McPhee como melhor ator coadjuvante.

Melhor filme de Comédia/Musical

Amor, Sublime Amor - Cinema

Ainda não existe definição sobre o filme nas plataformas de streaming. Distribuído pela Disney, ele pode ir tanto para o Star+ quanto para o Disney+, ainda sem data para tal. O filme chegou aos cinemas em 10 de dezembro de 2021, trazendo o olhar de Steven Spielberg para a clássica história de amor retratada na Broadway e no filme de 1961. Ele retrata a história de amor e rivalidade juvenil que se passa na Nova Iorque de 1957. Rachel Zegler levou o prêmio de melhor atriz em filme de comédia/musical e Ariana DeBose como atriz coadjuvante.

Melhor Animação

Encanto - Disney+

Ambientado na Colômbia, conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas, em um lugar conhecido como Encanto. A magia envolta no local abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único , exceto Mirabel. Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família excepcional. O filme foi lançado na plataforma e nos cinemas ao mesmo tempo, em 25 de novembro de 2021.

Melhor Série de TV de Drama

Succession - HBO Max

A terceira temporada de Succession fez bastante barulho. A história acompanha a família Roy, composta por Logan e seus quatro filhos, que controla um dos maiores conglomerados de meios de comunicação e entretenimento do mundo. A série foi renovada para a quarta temporada, a ser lançada pela HBO na tv e em sua plataforma juntos.

Melhor série de TV de Comédia/Musical

Hacks - HBO Max

Lançada em maio de 2021, Hacks mostra a história de uma jovem escritora e uma lenda da comédia em declínio que devem deixar de lado suas diferenças para salvar suas carreiras. A HBO também renovou a série, que já tem a segunda temporada garantida.

Melhor série limitada, série antológica ou telefilme

The Underground Railroad - Amazon Prime Vídeo

Produzida pela Amazon Studios, a minissérie, adaptada do livro The Underground Railroad: Os Caminhos Para a Liberdade, de Colson Whitehead, narra a luta desesperada por liberdade de Cora Randall, no período que antecede a Guerra Civil no sul dos EUA. Depois de escapar de uma plantação na Georgia, Cora encontra uma ferrovia subterrânea secreta. Foi lançado em maio de 2021.