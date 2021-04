Saiba onde assistir ao Oscar 2021

A entrega das estatuetas douradas do Oscar 2021, neste domingo, 25, a partir das 21h, será única: transmitida ao vivo de uma estação de trem, premiará filmes que poucos viram nos cinemas e reunirá as maiores estrelas de Hollywood pela primeira vez após mais de um ano de pandemia.

O evento que encerra a temporada de premiações de Hollywood foi adiado por dois meses e será realizado principalmente na Union Station de Los Angeles, escolhida por seus amplos espaços para aplicar o distanciamento social nesta gala da era covid-19.

Leia Também Oscar 2021: Veja a lista de indicados ao prêmio

A transmissão da festa, que terá início às 21h (horário de Brasília), poderá ser acompanhada pelo site do Estadão, que fará a cobertura minuto a minuto. Na televisão, a exibição será feita pelo canal pago TNT, pela Globo e pelo seu streaming, o Globoplay, que estará aberto para não assinantes.

Com é de costume, as emissoras que exibirão o Oscar começam a falar sobre a festa do cinema um pouco antes, às 20h. Assim, o TNT e o seu canal no YouTube apresentam o Esquenta TNT, sob o comando de Carol Ribeiro e Tiago Abravanel.

Na Globo, a exibição será após o BBB. Já no Globoplay, começa às 20h e terá Marcelo Adnet ao lado dos humoristas Luciana Paes e Paulo Vieira comandando a atração prévia.

Apresentadores

Este ano, a decisão da Academia foi não ter um apresentador da cerimônia, algo tradicional na premiação. Assim, foram escolhidos 15 nomes da indústria do cinema para comandar o evento. Na lista de estrelas para apresentar os indicados, nomes como Brad Pitt, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Zendaya, Joaquin Phoenix, Harrison Ford, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Angela Bassett, Regina King, Marlee Matlin e Rita Moreno.