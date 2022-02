SAG Awards, que ocorre hoje, é termômetro para vencedor do Oscar

Os grandes favoritos ao Oscar deverão ser conhecidos na noite deste domingo, 27, quando ocorre o Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), a premiação dos melhores do ano entre atores e atrizes e também elencos em cinema e televisão. Como boa parte dos votantes é a mesma que escolhe os vencedores do Oscar, uma vitória agora abre caminho para levar a estatueta dourada.

Leia Também SAG Awards 2022 divulga lista de indicados; confira

Organizada pelo Sindicato de Atores de Hollywood, a festa será realizada em Santa Mônica, na Califórnia, a partir das 22h (Brasília). Durante a premiação, atores dos filmes Belfast, No Ritmo do Coração, Não Olhe para Cima, Casa Gucci e King Richard: Criando Campeãs apresentarão os clipes de suas performances como elenco dos filmes indicados.

Apesar de ser um grupo seleto de artistas, a maior expectativa é a presença da atriz e cantora Lady Gaga, que subirá ao palco com Jared Leto, representando o longa Casa de Gucci, que lidera a lista de indicações, entre elas nas categorias melhor elenco de um filme, atriz em papel principal e ator em papel coadjuvante.

Mirren

Entre as homenagens, o destaque será o prêmio pela carreira que Kate Winslet vai entregar à atriz Helen Mirren. Apesar de uma consolidada experiência, Mirren escreveu, nas redes sociais, que não se considera merecedora de tal honraria.

Quanto aos programas de TV, Succession, The Morning Show e Mare of Easttown receberam várias indicações, com atores como Jeremy Strong, Jennifer Aniston e Kate Winslet indicados para prêmios principais. Estrelas de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, Daveed Diggs e Leslie Odom Jr. abrirão a cerimônia.