SAG Awards muda data de cerimônia para evitar concorrência com o Grammy

O SAG Awards, premiação do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos, não será no mesmo dia do Grammy. Os organizadores anunciaram nesta quarta, 13, o adiamento de sua 27ª edição para 4 de abril. Os dois eventos estavam programados para 14 de março, mas o SAG fez a mudança para evitar a concorrência com o prêmio de música.

O SAG Awards será transmitido pela TNT e TBS a partir das 21h (horário de NY) e reconhece os melhores trabalhos do ano em cinema e televisão.

O Grammy havia mudado sua data de 31 de janeiro para 14 de março devido ao novo aumento de casos e mortes por coronavírus. Outras premiações, como o Oscar e o Globo de Ouro, também adiaram suas cerimônias.

"Nesses tempos desafiantes, os membros de nossa indústria e do nosso sindicato demonstraram sua criatividade e resiliência ao descobrir novas formas de contar histórias enquanto se adaptam aos novos protocolos e procedimentos de segurança", disseram os organizadores do SAG Awards em comunicado.

Os indicados ao SAG Awards serão anunciados no dia 4 de fevereiro.