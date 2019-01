SAG Awards acusa Oscar de intimidar artistas para garantir exclusividade

Executivos do prêmio do importante sindicato dos atores dos EUA, conhecido como SAG Awards, fizeram nesta segunda uma acusação contra a diretoria do Oscar. Segundo eles, o evento faz uma “pressão extraordinária e injustificada” para impedir atores e atrizes de apresentarem categorias durante sua cerimônia, que ocorre dia 27 de janeiro. Segundo eles, os responsáveis pelo Oscar, que será em 24 de fevereiro, jogam baixo para que a premiação será o mais exclusiva possível. SAG representa mais de 120 mil atores nos EUA.

Um comunicado da instituição diz o seguinte: “Nós recebemos múltiplos relatos dessas atividades e experienciamos em primeira mão as táticas de pressão da Academia para controlar os talentos no show da premiação. A temporada de prêmios é uma época muito especial, quando atores e atrizes estão sendo celebrados apropriadamente e sendo reconhecidos pela qualidade excepcional de seu trabalho. Nós esperávamos que a Academia honrasse esses objetivos.”

O comunicado segue em frente: "Atores deveriam ser livres para aceitar qualquer oferta de participar nas celebrações da indústria. A tentativa aparente da Academia de impedir nossos membros de apresentarem em sua própria cerimônia de premiação é extremamente ultrajante e inaceitável. O SAG Awards apóia as operações do sindicato e importantes programas de assistência beneficentes que oferecem suporte valioso aos artistas