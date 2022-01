SAG Awards 2022 divulga lista de indicados; confira

Os indicados ao 28º prêmio do Sindicato dos Atores de Hollywood foram anunciados nesta quarta, 12, pelas atrizes Vanessa Hudgens e Rosario Dawson no Instagram da premiação, ao vivo. Embora as nomeações tenham sido realizadas virtualmente devido ao aumento dos casos de covid, o anúncio transmitido ainda representou uma das manhãs mais significativas em uma temporada de premiações, em grande parte apagadas pela pandemia.

O SAG Awards ganhou mais destaque na temporada de premiações deste ano desde o fiasco do Globo de Ouro, que marca o início do período de premiações, que se encerra no Oscar. O Globo foi anunciado sem cerimônia, pelas redes sociais, depois das polêmicas envolvendo a organização do evento, a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.

A premiação está entre um dos mais confiáveis ​​guias para o Oscar. Raramente um filme ou performance que não é indicado pelos atores de tela acaba ganhando na premiação principal. Os atores compõem a maior percentagem da academia de cinema, então suas escolhas têm maior peso. A entrega do Oscar está marcada para 27 de março.

Confira os indicados ao 28º SAG Awards:

MELHOR ELENCO EM FILME

Belfast

No Ritmo do Coração

Não Olhe Para Cima

Casa Gucci

King Richard – Criando Campeãs

MELHOR ATOR EM FILME

Javier Bardem (Apresentando os Ricardos)

Benedict Cumberbatch (Ataque dos Cães)

Andrew Garfield (Tick Tick Boom!)

Will Smith (King Richard – Criando Campeãs)

Denzel Washington (A Tragédia de Macbeth)

MELHOR ATRIZ EM FILME

Jessica Chastain (Os Olhos de Tammy Faye)

Olivia Colman (A Filha Perdida)

Lada Gaga (Casa Gucci)

Jennifer Hudson (Respect)

Nicole Kidman (Apresentando os Ricardos)

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM FILME

Ben Affleck (Bar Doce Lar)

Bradley Cooper (Licorice Pizza)

Troy Kotsur (No Ritmo do Coração)

Jared Leto (Casa Gucci)

Kodi Smit-McPhee (Ataque dos Cães)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM FILME

Caitriona Balfe (Belfast )

Cate Blanchett (O Beco do Pesadelo)

Ariana DeBose (Amor, Sublime Amor)

Kirsten Dunst (Ataque dos Cães)

Ruth Negga (Identidade)

MELHOR ELENCO DE DUBLÊS

Black Widow

Dune

The Matrix Resurrections

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

MELHOR ELENCO EM SÉRIE DE DRAMA

The Handmaid’s Tale

The Morning Show

Round 6

Succession

Yellowstone

MELHOR ELENCO EM SÉRIE DE COMÉDIA

The Great

Hacks

The Kominsky Method

Only Murders in the Building

Ted Lasso

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE DRAMA

Brian Cox (Succession)

Billy Crudup (The Morning Show)

Kieren Culkin (Succession)

Lee Jung-jae (Round 6)

Jeremy Strong (Succession)

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE DRAMA

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Jung Ho-Yeon (Round 6)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Sarah Snook (Succession)

Reese Withersoon (The Morning Show)

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA

Michael Douglas (The Kominsky Method)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA

Elle Fanning (The Great)

Sandra Oh (The Chair)

Jean Smart (Hacks)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

MELHOR ATUAÇÃO MASCULINA EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TV

Murray Bartlett (The White Lotus)

Oscar Isaac (Scenes From a Marriage)

Michael Keaton (Dopesick)

Ewan McGregor (Halston)

Evan Peters (Mare of Easttown)

MELHOR ATUAÇÃO FEMININA EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TV

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Cynthia Erivo (Genius: Aretha)

Margaret Qualley (Maid)

Jean Smart (Mare of Easttown)

Kate Winslet (Mare of Easttown)

MELHOR ELENCO DE DUBLÊS EM SÉRIE

Cobra Kai

Falcão e o Soldado Invernal

Loki

Mare of East Town

Round 6

A 28ª edição do SAG Awards será realizada em 27 de fevereiro e transmitida pela TNT. /Com informações da AP.