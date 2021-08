Ryan Reynolds, Hugh Jackman e o mundo árabe são destaques

Um personagem desimportante de videogame se apaixona, acorda para a vida e luta contra o sistema em Free Guy: Assumindo o Controle, dirigido por Shawn Levy, que chega aos cinemas brasileiros depois de fazer sucesso nas bilheterias americanas.

Um homem (Hugh Jackman) ajuda pessoas a recuperarem memórias perdidas na estreia na direção de Lisa Joy, co-criadora da série Westworld.

Olhares sobre a realidade dos países árabes aparecem em A Candidata Perfeita, de Haifaa Al Mansour, que tem pré-estreia, e nos sete filmes da Mostra Mundo Árabe de Cinema, que acontece online. A dura realidade da vida sob o Talibã está na animação Os Olhos de Cabul, no Telecine.

E a música de um dos maiores talentos brasileiros acalenta em Gilberto Gil: Um Deus em Seu Jardim, um show acústico gravado no jardim de sua casa em Araras, no ano passado, na HBO Max.

PRÉ-ESTREIA

A Candidata Perfeita

Dir. Haifaa Al Mansour. Cansada das dificuldades no sistema de saúde saudita, uma médica decide concorrer a um cargo público, tornando-se a primeira candidata mulher da cidade. O filme participou da competição do Festival de Veneza de 2019.

ESTREIAS

Free Guy: Assumindo o Controle

Dir. Shawn Levy. O bancário Guy (Ryan Reynolds) descobre que é um personagem não-jogável de um videogame, mas decide trilhar seu próprio caminho depois de ver Molotov Girl (Jodie Comer), avatar de Millie, criadora do jogo.

Caminhos da Memória

Dir. Lisa Joy. Na estreia na direção de Lisa Joy (showrunner de Westworld), Nick Bannister (Hugh Jackman) ajuda pessoas a acessar memórias perdidas. Ele fica obcecado com uma cliente, Mae (Rebecca Ferguson), que desaparece.

Nunca Mais Nevará

Dir. Malgorzata Szumowska e Michal Englert. Um massagista que fala russo torna-se um guru para seus clientes ricos. O filme competiu no Festival de Veneza do ano passado.

Eternos Companheiros

Dir. Wing-Cheong Law. Inspirado em uma história real, fala do relacionamento de um chef que perdeu a visão e um cão-guia.

Limiar

Dir. Coraci Ruiz. Documentário em que a diretora acompanha o processo de transição de gênero de seu filho Noah.

Valentina

Dir. Cássio Pereira dos Santos. Para evitar intimidações, Valentina (Thiessa Woinbackk) tenta se matricular com seu nome social em sua nova escola.

Coração Errante

Dir. Leonardo Brzezicki. Drama sobre a complicada relação entre um pai e sua filha.

STREAMING

16ª Mostra Mundo Árabe de Cinema

Até o dia 16 de setembro, o evento apresenta sete filmes inéditos no Brasil: A 200 Metros, de Ameen Nayfeh, Bagdá Vive em Mim, de Samir Jamaleddine, Caos, de Sarah Fattahi, Os Espantalhos, de Nouri Bouzid, Chave de Fenda, de Bassam Jarbawi, Nós Somos de Lá, de Wissam Tanios, e o curta In Memoriam, de Otavio Cury. No mundoarabe2021.icarabe.org e sescsp.org.br/cinemaemcasa.

32º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo

Um dos maiores festivais do formato no mundo traz nesta edição 200 filmes de 39 países diferentes, sendo 116 deles do Brasil, como Céu de Agosto, de Jasmin Tenucci, premiado em Cannes. Até 29 de agosto. www.kinoforum.org.

Gilberto Gil: Um Deus em Seu Jardim

Neste show acústico gravado no jardim de sua casa em Araras, no ano passado, Gilberto Gil canta mais de 20 músicas, como Andar com Fé, Palco e Refazenda, ao lado dos filhos Bem, José e Nara e da neta Flor. Na HBO Max.

Os Olhos de Cabul

Dir. Eléa Gobbé-Mévellec. Nesta animação, Mohsen e Zunaira tentam sobreviver durante o domínio Talibã sobre o Afeganistão, em 1998. No Telecine.

Vida de Cão

Dir. Elizabeth Lo. Documentário que segue três vira-latas pelas ruas de Istambul. Para compra e aluguel no Claro Now, Vivo Play, Sky Play, Google Play e YouTube Filmes.

Partida

Dir. Caco Ciocler. A atriz e diretora Georgette Fadel promete se candidatar à Presidência da República por um partido formado só por mulheres e vai para o Uruguai para tentar encontrar o ex-presidente Pepe Mujica. No Amazon Prime Video.

O Processo do Desejo

Dir. Marco Bellocchio. Vencedor do Prêmio Especial do Júri no Festival de Berlim de 1991, fala de uma aluna que processa um professor por estupro. No Belas Artes à La Carte.

Primeiro filme de sucesso

A plataforma lança três longas-metragens de estreia: Sem Deus (2016), de Ralitza Petrova, sobre uma enfermeira que vende a identidade de pacientes, Lucky (2017), de John Carroll Lynch, sobre um homem de 90 anos morando numa pequena cidade no deserto, e Amor à Primeira Briga (2014), de Thomas Cailley, sobre o relacionamento de um carpinteiro e uma jovem que quer entrar no Exército. Na Reserva Imovision.

Justiça em Família

Dir. Brian Andrew Mendoza. Um homem (Jason Momoa) tenta vingar a morte de sua mulher enquanto protege a filha (Isabela Merced). Na Netflix.

Maeve

Dir. Pat Murphy. A personagem do título volta a Belfast depois de uma longa ausência, trazendo à tona uma série de memórias. O filme mostra os conflitos da Irlanda do Norte por uma perspectiva feminista. Na Supo Mungam Plus.