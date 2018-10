Ruby Rose é o nome 'mais perigoso' em pesquisas online

A atriz e modelo Ruby Rose, de Orange is the New Black, foi apontada como a celebridade "mais perigosa" para pesquisas online por causa de resultados que podem expor os fãs a sites maliciosos.

A empresa de segurança cibernética McAfee disse nesta terça-feira, 3, que a estrela da televisão Kristin Cavallari ficou em segundo lugar, enquanto as atrizes Marion Cotillard, Lynda Carter e Rose Byrne também figuram entre as cinco principais celebridades, cujos nomes podem levar fãs a links suspeitos.

Rose, que recentemente foi anunciada como intérprete da Mulher-Gato em uma série de televisão da CW, é a 12.ª personalidade a receber o título, disse o porta-voz da McAfee, Gary Davis.

“Então, se você está procurando o que Ruby fez no último episódio de Orange is the New Black, ou o que Kristin Cavallari usou na mais recente premiação, verifique se você está pesquisando com segurança”, disse Davis em comunicado.

A celebridade mais perigosa do ano passado, a cantora Avril Lavigne, ficou em 30º lugar este ano, segundo a McAfee. Adele foi a personalidade da música mais bem classificada, ocupando o 21º lugar, seguida por Shakira, no 27º lugar.

Para manter a atividade na internet segura, Davis disse que os usuários devem evitar acessar sites suspeitos, manter seu sistema operacional atualizado, investir em ferramentas de proteção de segurança e usar programas de controle parental.