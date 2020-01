Roteirista Buck Henry morre aos 89 anos

O roteirista americano Buck Henry, que escreveu o roteiro do filme A Primeira Noite de Um Homem (1967), morreu ontem aos 89 anos em Los Angeles. As informações são do site Deadline.

Henry faleceu no hospital do Centro de Saúde Cedars-Sinai devido a um ataque cardíaco. Nascido em Nova York em 1930, a carreira dele ganhou impulso com A Primeira Noite de Um Homem. O filme, dirigido por Mike Nichols, apresentava um jovem e inseguro Dustin Hoffman e a sedutora Mrs. Robinson (Anne Bancroft). Henry foi indicado ao Oscar pelo roteiro.

O roteirista também criou a série Agente 86, ao lado de Mel Brooks e fez trabalhos como ator em filmes como Ardil 22 (1970) e O Céu Pode Esperar (1978).