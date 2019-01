'Roma' e 'Nasce uma Estrela' são indicados ao prêmio britânico BAFTA

LONDRES — Roma, de Alfonso Cuarón, e Nasce uma Estrela, protagonizado por Lady Gaga, estão entre os concorrentes de melhor filme deste ano dos prêmios BAFTA do Reino Unido, informou nesta quarta-feira, 9, a organização.

Também concorrem os filmes Infiltrado na Klan, A Favorita e Green Book: O Guia, revelou, durante cerimônia em Londres, a Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão (BAFTA, sigla em inglês).

Pelo prêmio de melhor diretor concorrem o próprio Cuarón, Spike Lee por Infiltrado na Klan, Pawel Pawlikowski por Guerra Fria, Yorgos Lanthimos, com A Favorita, e Bradley Cooper, por Nasce uma Estrela.

O prêmio BAFTA, que está na sua 72ª edição e está entre as mais importantes antes do Oscar, será entregues em cerimônia no dia 10 de fevereiro, no Royal Albert Hall, em Londres.

Na categoria de melhor atriz aparecem Glenn Close por seu papel em A Esposa; Lady Gaga pelo seu trabalho com Cooper; Melissa McCarthy por Poderia Me Perdoar?; a britânica Olivia Colman, que ganhou um Globo de Ouro, por A Favorita, e Viola Davis por sua interpretação em As Viúvas.

Os indicados a melhor ator são Cooper pelo seu papel de músico atormentado em Nasce uma Estrela; Christian Bale por Vice; Rami Malek na pele de Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody; Viggo Mortensen pela sua interpretação em Green Book e Steve Coogan, transformado no comediante inglês Stan Laurel em Stan & Ollie.

As concorrentes ao prêmio de melhor atriz coadjuvante são Amy Adams, Claire Foy, Emma Stone, Margot Robbie e Rachel Weisz. Já entre os homens, disputam Adam Driver, Mahershala Ali, Richard E. Grant, Sam Rockwell e Timothée Chalamet.

Ao prêmio de melhor roteiro original, os concorrentes são Guerra Fria, A Favorita, Green Book, Vice e Roma, que é também o primeiro filme da plataforma digital Netflix que disputa um prêmio da Academia Britânica.