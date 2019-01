'Roma' é indicado a prêmios do Sindicato de Roteiristas

LOS ANGELES — Roma, o aclamado filme do cineasta mexicano Alfonso Cuarón, foi indicado nesta segunda-feira, 7, ao prêmio de melhor roteiro original na premiação do Sindicato de Roteiristas dos Estados Unidos (WGA, na sigla em inglês).

O filme, escrito e dirigido por Cuarón e que ganhou no domingo o Globo de Ouro de melhor filme em língua estrangeira e melhor direção, concorrerá ao prêmio de melhor roteiro original com Oitava Série, Green Book: O Guia, Um Lugar Silencioso e Vice.

O filme de Cuarón, protagonizado pela atriz estreante Yalitza Aparicio, mostra uma mulher de origem indígena que trabalha como empregada doméstica para uma família branca e burguesa dos anos 70 na Cidade do México.

Após receber aplausos da crítica, Roma ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza e também é pré-candidato ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira.

O Sindicato de Roteiristas também anunciou nesta segunda-feira que Infiltrado na Klan, Pantera Negra, Poderia Me Perdoar?, Se a Rua Beale Falasse e Nasce uma Estrela concorrerão ao prêmio de melhor roteiro adaptado.

Bathtubs Over a Broadway, Fahrenheit 11/9, In Search of Greatness e A Geração da Riqueza competem na categoria de melhor roteiro de documentário.

Quanto à televisão, The Americans, Better Call Saul, The Crown, The Handmaid's Tale e Succession concorrem como melhor série dramática, enquanto Atlanta, Barry, GLOW, The Good Wife e The Marvelous Mrs. Maisel foram as indicadas em melhor comédia.

A cerimônia de entrega dos prêmios do Sindicato de Roteiristas será realizada no dia 17 de fevereiro no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles.