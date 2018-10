Roberto Benigni será Geppetto no live-action de 'Pinóquio' dirigido por Matteo Garrone

O vencedor do Oscar Roberto Benigni será o responsável por interpretar Geppetto, no live-action do conto infantil Pinóquio, dirigido por Matteo Garrone. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 26, e esse papel encerrará um período de sete anos do ator longe das telonas.

Reconhecido por A vida é Bela, de 1999, o italiano fez a sua própria versão de Pinóquio em 2002, a qual escreveu, dirigiu e protagonizou. Mas, a produção se mostrou um fracasso e foi duramente criticada pela mídia americana.

A nova versão é uma colaboração entre Itália e França e começará a ser filmada no ano que vem.

Para Benigni, "interpretar Geppetto dirigido por Garrone é uma das formas de felicidade". O diretor, por sua vez, disse que conheceu o ator quando ainda era criança, graças ao seu pai (o crítico teatral Nico Garrone) e afirmou que "ter a oportunidade de trabalharem juntos é uma ocasião extraordinária".

"Pinóquio será um filme para toda famíla, e ninguém como Roberto consegue emocionar o público de qualquer idade. Agradeço pela confiança que demonstrou aceitando compartilhar comigo essa nova aventura", continuou Garrone.

Também nesta semana, foi anunciado que o diretor de A Forma da Água, Guillermo Del Toro dirigirá uma versão de Pinóquio que será exibida na Netflix.