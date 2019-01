Robert Redford receberá César Honorário da Academia do Cinema da França

O ator, diretor e produtor americano Robert Redford receberá o César Honorário na 44ª edição dos prêmios César, o Oscar do cinema francês, que será realizada no dia 22 de fevereiro, informou nesta sexta-feira a Academia do Cinema da França.

Redford, de 82 anos, "deixou sua marca" em cada um de seus trabalhos cinematográficos, acrescentou a instituição sobre o também fundador e presidente do Festival de Sundance.

O ator adquiriu fama com filmes como Butch Cassidy (1969) e Nosso Amor de Ontem (1973), e se tornou um dos galãs mais cobiçados do cinema, tendo posteriormente atuado em outras produções marcantes como Todos os Homens do Presidente (1976) e Entre Dois Amores (1985).

Além disso, trabalhou como diretor em Gente como a Gente (1980) - pelo qual ganhou o Oscar - e em Quiz Show - A Verdade dos Bastidores (1994), O Encantador de Cavalos (1998) e Leões e Cordeiros (2007).

"Redford é definitivamente um monumento. Muitos dos seus filmes, na frente ou por trás das câmeras, são hoje clássicos. Poucas carreiras tiveram tal impacto na história do cinema!", destacou a academia, que considerou um privilégio homenagear "o homem que há de 50 anos simboliza a lenda do cinema americano".

O artista anunciou em agosto do ano passado a aposentadoria da atuação, após protagonizar o filme The Old Man & The Gun, de David Lowery, onde interpreta um ladrão de bancos que continua no crime aos 79 anos.