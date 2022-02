Robert Pattinson vive sonho de infância com 'The Batman'

Robert Pattinson costumava se vestir de Batman em sua "infância inteira". Agora, o ator britânico está prestes a estrear sua versão do personagem no mais recente filme sobre o super-herói.

"Isso é bizarro para mim", afirmou Pattinson, de 35 anos, no tapete vermelho para uma exibição em Londres de The Batman, nesta quarta-feira, 23. "Eu ficaria tão curioso para saber o que meu eu de infância pensaria sobre isso." A estreia de The Batman no Brasil será no dia 3 de março.

Pattinson, que alcançou fama mundial com os filmes Crepúsculo, segue os passos de Adam West, Val Kilmer, Michael Keaton, Christian Bale e, mais recentemente, Ben Affleck, entre outros, ao interpretar Bruce Wayne/Batman.

“O legado dos atores que interpretaram (Batman), todos eles foram partes tão importantes da minha vida e do meu interesse por filmes e o motivo de querer ser ator em primeiro lugar”, disse Pattinson.

"É simplesmente incrível fazer parte do mesmo círculo", disse ele, observando que atuar com uma máscara foi "surpreendentemente difícil". "Eu cresci com Adam West (interpretando Batman). Eu acho que minha fantasia quando eu era criança era uma de Adam West."

No novo filme, Batman investiga a corrupção em Gotham após os assassinatos de várias figuras importantes pelo sádico serial killer Charada.

"Existem ótimos filmes do Batman e é um personagem que todo mundo adora... então, para mim, você não o aborda sem uma forte dose de terror", disse o diretor Matt Reeves.

"De certa forma, é um filme de terror psicológico, é um thriller, é um filme de serial killer e também é uma espécie de grande história de amor."

O elenco também inclui Colin Farrell, Andy Serkis e Paul Dano. Zoë Kravitz interpreta Selina Kyle/Mulher-Gato.