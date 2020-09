Robert Pattinson testa positivo para Covid-19 e interrompe produção de novo Batman

O ator Robert Pattinson testou positivo para a covid-19, levando a uma interrupção da produção, no Reino Unido, do seu filme The Batman, informaram a Vanity Fair e o Hollywood Reporter nesta quinta-feira.

A Warner Bros., o estúdio de Hollywood por trás do filme, informou em um comunicado que “um membro da produção de ‘The Batman’” tinha testado positivo para o coronavírus, mas não divulgou o nome. “As filmagens estão temporariamente suspensas”, acrescentou o comunicado da Warner Bros.

A Vanity Fair e o Hollywood Reporter mencionaram fontes não reveladas afirmando que a pessoa cujo teste deu positivo era Pattinson, protagonista do filme.