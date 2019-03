Robert Pattinson se junta ao elenco de novo filme de Christopher Nolan

LOS ANGELES — Robert Pattinson e Elizabeth Debicki se juntaram ao elenco do novo filme do cineasta britânico Christopher Nolan, para o qual John David Washington foi anunciado ontem como protagonista, de acordo com a revista especializada Variety.

A produção é um dos projetos mais esperados em Hollywood, apesar de não haver muitos detalhes sobre a história preparada por Nolan.

Fontes ligadas à produção indicaram que se trata de "um enorme filme de ação" e que voltará a ser preparado para ser exibido em telas Imax.

Nolan, que também produzirá o filme junto com sua esposa e sócia, Emma Thomas, finalizou recentemente o roteiro do longa, ainda sem título, e o estúdio Warner Bros. reservou a data de 17 de julho de 2020 para sua estreia nos cinemas americanos.

Este novo projeto será o 11º longa-metragem do diretor, um dos cineastas mais celebrados e admirados na atualidade, cujas filmes arrecadaram cerca de US$ 5 bilhões no mundo todo.

Nolan foi cinco vezes candidato ao Oscar: como produtor e diretor de Dunkirk, como produtor e roteirista de A Origem e como roteirista de Amnésia.