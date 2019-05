Robert Pattinson interpretará novo Batman, diz revista

WASHINGTON - O ator britânico Robert Pattinson fará o papel do Batman no novo filme do super-herói da DC Comics, que será dirigido por Matt Reeves, informou na quinta-feira, 16, o site especializado Variety.

Embora o acordo entre Pattinson e a Warner Bros. ainda não esteja fechado, a Variety garantiu que as partes estão próximas de um acerto.

O novo filme será intitulado The Batman e está programado para estrear no dia 25 de junho de 2021. Ele focará em um Bruce Wayne mais jovem do que nos longas anteriores, interpretado por Ben Affleck em Batman vs Superman: A Origem da Justiça, Esquadrão Suicida e Liga da Justiça.

Por muito tempo Affleck foi cotado para repetir o papel em The Batman, mas em janeiro acabou deixando o projeto. No início, ele também iria dirigir o filme, mas desistiu em 2017.

Embora ainda não haja data para o início das gravações, a Variety afirma que elas devem começar até o fim do ano ou início de 2020, enquanto a pré-produção começará no segundo semestre do próximo ano.

Pattison, de 33 anos, estreou no cinema em 2005 interpretando Cedrico Diggory no quarto filme da saga de Harry Potter - Harry Potter e o Cálice de Fogo -, e se consagrou protagonizando o vampiro Edward Cullen nas adaptações cinematográficas de Crepúsculo. / EFE