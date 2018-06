Robert Pattinson contracenará com Timothée Chalamet em 'The King'

O ator britânico Robert Pattinson atuará ao lado do americano Timothée Chalamet no filme The King, segundo informou a Netflix em comunicado de imprensa.

Pattinson, que alcançou o estrelato no mundo todo com a saga Crepúsculo, é o principal nome da lista de contratações anunciadas hoje para este projeto, na qual também aparecem Sean Harris, Ben Mendelsohn, Lily-Rose Depp, Tom Glynn-Carney e Thomasin McKenzie.

+++ Robert Pattinson diz que não acredita em amor verdadeiro

No último mês de fevereiro foi anunciado que Chalamet, um dos novos "queridinhos" de Hollywood após sua atuação em Me Chame Pelo Seu Nome (2017), protagonizaria este longa-metragem que será dirigido por David Michôd (War Machine, 2017).

+++ 'Call Me By Your Name' foi a primeira ficção da elogiada obra de André Aciman

++ + Autor de 'Me Chame Pelo Seu Nome', André Aciman participa da Flip

Junto com Chalamet, o elenco também terá Joel Edgerton, que além de ter um papel destacado no filme é seu roteirista junto com Michôd.

Inspirado nas obras de William Shakespeare Henrique IV e Henrique V, este drama histórico narrará a chegada ao trono de um jovem príncipe que deve aprender o que significa ser rei.

As filmagens de The King começarão amanhã no Reino Unido e sua estreia está prevista para 2019.