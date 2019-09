Robert Garrison, o Tommy de 'Karatê Kid', morre aos 59 anos

O ator Robert Garrison, de "Karatê Kid", morreu aos 59 anos nesta sexta-feira, nos Estados Unidos. De acordo com o site TMZ, o ator passou mais de um mês internado em um hospital com problemas renais e no fígado, em West Virgínia. Rob chegou a ser transferido para um centro de saúde especializado na Pensilvânia, mas seu quadro evoluiu para falência nos órgãos.

Jon Hurwitz, produtor, diretor e roteirista da série, lamentou no Twitter: "Ele era um artista verdadeiramente talentoso e um homem ainda melhor. Meu coração está com a família de Rob durante esse período difícil."

Rob Garrison atuou em 25 filmes e séries, participou de "Karatê Kid: A Hora da Verdade" e "Karatê Kid 2: A Hora da Verdade Continua", "McGyver", "Columbo" e "Coach". Seu último papel no cinema foi em 2011, no longa "The Pledge". Neste ano, o ator interpretou Tommy na série derivada "Cobra Kai", exibida originalmente pelo YouTube Premium.