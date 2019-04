Reunidos em shopping e em bar, fãs reagem à cena final da batalha de Winterfell; veja

Este texto contém spoilers da oitava temporada de Game of Thrones

Após duas semanas de expectativa, a Batalha de Winterfell foi ao ar na noite deste domingo, 28. Em um episódio particularmente longo, os principais protagonistas de Game of Thrones enfrentaram o exército de mortos do Rei da Noite. Muito escuro e carregado de tensão, o capítulo termina de maneira inesperada – o que causou reações intensas nos fãs que o acompanhavam.

Dois vídeos de exibições públicas do episódio viralizaram no Twitter entre a madrugada de domingo e a manhã desta segunda-feira. Um deles foi gravado no Burlington Bar, em Chicago, que há anos registra a reação de fãs da série. O outro é de mais perto: São Luís do Maranhão, onde um shopping e um site se reúnem todos os domingos para transmitir GOT de graça.

Burlington Bar

São Luís Shopping

Arya Stark. Numa entrevista publicada na noite de domingo no Entertainment Weekly, Maisie Williams afirmou que o final era tão inesperado que ela chegou a pensar que os fãs não iam gostar.

"Foi tão emocionante, inacreditável", ela disse. "Mas eu imediatamente pensei que todo mundo odiaria, que Arya não merece. A coisa mais difícil em qualquer série é quando você constrói um vilão que é tão impossível de derrotar e então o derrota. Tem que ser feito de maneira inteligente”.

Ela mudou de ideia, porém, quando gravou a cena com Melisandre, em que a bruxa relembra de uma profecia da terceira temporada, a de que Arya apagaria, entre outros, olhos azuis (a marca registrada do Rei da Noite).

"Quando fizemos a cena com Melisandre, entendi que culmina com tudo em que eu tenho trabalhado nas últimas seis temporadas (o extenso treinamento de Arya)", disse Williams. "É tudo sobre esse exato momento. É também inesperado e é assim que a série é”.