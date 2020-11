Retrospectiva de Mel Brooks e Cine PE são destaques para os cinéfilos na web

Começou na segunda-feira, 23, no Canal Brasil, o Cine PE 2020. Na quarta-feira, 25, no site do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), será a retrospectiva de Mel Brooks, com 28 títulos, incluindo longas, documentários, curta e até o piloto da série Agente 86. Ambas as programações serão gratuitas. O que não faltam são atrações no streaming, em que o Mubi sempre chama atenção com seus destaques que fazem a alegria dos cinéfilos.

Cine PE

Até quarta-feira, 25, o Canal Brasil abriga em sua plataforma o Cine PE, como fez antes este ano com o Festival de Gramado. O festival precisou reinventar-se por conta da pandemia e será multiplataforma, com seus longas na competição. Nesta terça, 24, são exibidos Memórias Afro-Atlânticas (BA), de Gabriela Barreto, e Mulher Oceano (SP), de Djin Sganzerla. Os curtas permanecerão durante os três dias do evento na plataforma Canais Globo.

No Canal Brasil e Canais Globo

Banzé no Cinema

Ator, diretor, roteirista, Mel Brooks ganhou o Oscar de roteiro de 1968 por Primavera para Hitler, que deu origem ao musical da Broadway. Em 1974, realizou duas comédias de gênero que fizeram história – O Jovem Frankenstein, satirizando códigos do terror, e Banzé no Oeste, desconstruindo o western e o mito do mocinho. Também participam da mostra do CCBB longas como Alta Ansiedade, A Última Loucura de Mel Brooks, A História do Mundo: Parte I, além de um curta e quatro documentários. Até 21 de dezembro. Grátis.

Ingressos pelo site ou app Eventim

Alemanha, Ano Zero

Grande nome do neorrealismo italiano, Roberto Rossellini foi fazer esse filme na Alemanha, em condições precárias, para captar o clima de derrocada que o país vivia. Um garoto vive num apartamento em ruínas com o pai doente e os irmão mais velhos. Descolado, liga-se aos operadores do mercado clandestino e compromete-se com um antigo professor que não perdeu a simpatia pelo nazismo com a derrota na guerra.

No Mubi

Metropolitan

Considerado um clássico da produção independente nova-iorquina dos anos 1990, esse filme mostra jovem radical que é aceito por um grupo de ricaços em Manhattan. Um homem junta-se ao grupo com opiniões críticas e, de repente, todo mundo está brigando com todo mundo.

No Mubi