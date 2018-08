"Resident Evil: Apocalypse" lidera bilheteria nos EUA O filme de ficção científica Resident Evil: Apocalypse, baseado em um video game de guerra e que traz Milla Jovovich como protagonista, ficou em primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos no fim de semana, arrecadando US$ 23,7 milhões, segundo estimativas preliminares da indústria, divulgadas neste domingo. O filme é a seqüência de Resident Evil, lançado em 2002. O drama de suspense Cellular, sobre uma mulher seqüestrada que consegue se comunicar com um estranho através do telefone celular, ficou em segundo lugar, com US$ 10,6 milhões de dólares de arrecadação. Os outros filmes da lista dos dez mais já estavam na lista da semana anterior, como a comédia independente Napoleon Dynamite, que ficou em nona posição, depois de permanecer 14 semanas em cartaz nas salas de cinema. A maior parte dos filmes deixa as salas depois de umas três semanas. Os 12 filmes mais vistos arrecadaram US$ 64,7 milhões de dólares, 11% menos que no mesmo fim de semana do ano anterior, quando Once Upon a Time in Mexico encabeçou a lista das melhores bilheterias. Confira a lista dos filmes mais vistos: 1. Resident Evil: Apocalypse, 23,7 milhões de dólares 2. Cellular, 10,6 milhões 3. Without a Paddle, 4,6 milhões 4. Hero, 4,4 milhões 5. Princess Diaries2: Royal Engagement, 2,93 milhões 6. Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid, 2,90 milhões 7. Vanity Fair, 2,74 milhões 8. Collateral, 2,70 milhões 9. Napoleon Dynamite, 2,65 milhões 10. Paparazzi, 2,60 milhões