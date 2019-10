Repescagem 43.ª Mostra: Confira a programação com dias e horários

A 43.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 30, os 29 filmes que compõem a “repescagem” – uma nova chance para os cinéfilos verem os filmes que se destacaram nesta edição do evento, e que vai até a próxima quarta, 6.

Os filmes premiados no evento costumam estar na programação — os vencedores serão divulgados nesta quarta, à noite, em uma cerimônia no Auditório Ibirapuera.

A repescagem este ano tem filmes de Amos Gitai e Olivier Assayas, diretores que receberam o Prêmio Leon Cakoff, e de Elia Suleiman, que levou o Prêmio Humanidade, entre outros.

Toda a programação da repescagem ocorre no Cinesesc (R. Augusta, 2075).

Nesta quinta-feira, a agenda é toda dedicada a Olivier Assayas: Irma Vep (1996) às 14h, Horas de Verão (2008) às 16h, Vidas Duplas (2018) às 18h e Espionagem na Rede (2002) às 20h10.

Veja a programação completa da repescagem da 43.ª Mostra de Cinema de São Paulo

QUINTA - 31/10

14h: Irma Vep (Irma Vep), de Olivier Assayas (96'). FRANÇA. Falado em inglês, francês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

16h: Horas de Verão (Summer Hours), de Olivier Assayas (102'). FRANÇA. Falado em francês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 10 anos.

18h: Vidas Duplas (Non-Fiction), de Olivier Assayas (107'). FRANÇA. Falado em francês. Legendas em português. Indicado para: 14 anos.

20h10: Espionagem na Rede (Demonlover), de Olivier Assayas (120'). FRANÇA. Falado em inglês, francês, japonês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 anos.

SEXTA – 1º/11

14h: Cicatrizes (Stitches), de Miroslav Terzic (97'). SÉRVIA. Falado em sérvio. Legendas em português. Indicado para: 16 anos.

16h: Viajante da Meia-Noite (Midnight Traveler), de Hassan Fazili (87'). EUA, REINO UNIDO, CATAR, CANADÁ. Falado em farsi, inglês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

18h: Babenco - Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou (Babenco - Tell Me When I Die), de Bárbara Paz (75'). BRASIL. Falado em português, inglês, francês, espanhol. Legendas em português. Indicado para: 12 anos.

20h: O Farol (The Lighthouse), de Robert Eggers (109'). EUA. Falado em inglês. Legendas em português. Indicado para: 16 anos.

SÁBADO - 2/11

14h: Tristeza e Alegria na Vida das Girafas (Sadness and Joy In the Life of Giraffes), de Tiago Guedes (109'). PORTUGAL. Falado em português. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

16h15: Lara (Lara), de Jan-Ole Gerster (98'). ALEMANHA. Falado em alemão. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos.

18h20: Pacificado (Pacified), de Paxton Winters (128'). BRASIL. Falado em português. Legendas em inglês. Indicado para: 16 anos.

20h50: Dente de Leite (Babyteeth), de Shannon Murphy (117'). AUSTRÁLIA. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

DOMINGO - 3/11

14h: Os Olhos de Cabul (The Swallows of Kabul), de Zabou Breitman, Ele´a Gobbe´-Me´vellec (82'). FRANÇA. Falado em francês. Legendas em português. Indicado para: 14 anos.

15h50: Sete Anos em Maio, de Affonso Uchoa (42'). BRASIL. Falado em português. Indicado para: 14 anos.

Chorão: Marginal Alado (Outcast Rockstar), de Felipe Novaes (75'). BRASIL. Falado em português. Legendas em inglês. Indicado para: 14 anos.

18h20: O Paraíso Deve Ser Aqui (It Must Be Heaven), de Elia Suleiman (97'). FRANÇA, CATAR, ALEMANHA, CANADÁ, TURQUIA, PALESTINA. Falado em inglês, francês, árabe. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

20h30: Dois Papas (The Two Popes), de Fernando Meirelles (125'). EUA, REINO UNIDO, ITÁLIA, ARGENTINA. Falado em inglês, espanhol, italiano, francês, português, alemão, latim. Legendas em português. Indicado para: 12 anos.

SEGUNDA - 4/11

14h: Viajantes de Guerra (War Travelers), de Joud Said (110'). LÍBANO, SÍRIA. Falado em árabe. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

16h15: Berlim-Jerusalém (Berlin-Jerusalem), de Amos Gitai (89'). FRANÇA, ISRAEL, ITÁLIA, HOLANDA, REINO UNIDO. Falado em hebraico, alemão, inglês, francês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

18h10: Aos Olhos de Ernesto (Through Ernesto's Eyes), de Ana Luiza Azevedo (123'). BRASIL. Falado em português, espanhol. Legendas em inglês. Indicado para: Livre.

20h40: A Grande Muralha Verde (The Great Green Wall), de Jared P. Scott (92'). REINO UNIDO. Falado em inglês, francês, bambara, tigrínia, hauçá. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

TERÇA - 5/11

14h: Fotógrafo de Guerra (Photographer of War), de Boris Benjamin Bertram (78'). DINAMARCA, FINLÂNDIA. Falado em dinamarquês, inglês, árabe. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

15h45: Kadosh - Laços Sagrados (Kadosh), de Amos Gitai (110'). ISRAEL. Falado em hebraico. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos.

18h: Partida (Departure), de Caco Ciocler (94'). BRASIL. Falado em português. Legendas em inglês. Indicado para: 10 anos.

20h10: Honeyland (Honeyland), de Ljubomir Stefanov, Tamara Kotevska (85'). MACEDÔNIA. Falado em dialeto turco. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

QUARTA - 6/11

14h: Fim de Estação (End of Season), de Elmar Imanov (92'). AZERBAIJÃO, ALEMANHA, GEÓRGIA. Falado em azeri. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

16h: Mi Vida (My Life), de Norbert ter Hall (90'). HOLANDA, ESPANHA. Falado em espanhol,holandês,inglês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

17h50: Currais (Corrals), de David Aguiar, Sabina Colares (90'). BRASIL. Falado em português. Legendas em português. Indicado para: Livre.

19h45: System Crasher (System Crasher), de Nora Fingscheidt (119'). ALEMANHA. Falado em alemão. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 anos.