Relembre as dez cenas mais tristes de animações

É com carinhas bonitas e personagens fofos que as animações conquistam a atenção das crianças. Mas não é sempre que os filmes fazem a alegria do público. Muitas animações são só choradeira, de tão tristes, e algumas cenas são inesquecíveis.

Confira a seleção de dez cenas de animações feitas para fazer você chorar:

1. Quando Fievel se perde da família em Fievel, Um Conto Americano

A animação de 1986 conta a história de uma família de ratos que deixa a Rússia em busca de uma vida melhor nos EUA. No caminho, uma tempestade atinge o barco e separa o pequeno Fievel de sua família.

2. A despedida de Bing Bong, em Divertidamente Perdidos no vale das memórias esquecidas, Alegria e o amigo imaginário de Riley, Bing Bong, precisam sair de lá. A ajuda do foguete em Divertidamente não é o bastante, e Bing Bong descobre que algo precisa ficar para trás.

3. A morte de Mufasa, em O Rei Leão

No clássio O Rei Leão, o grande Mufasa precisa salvar simba do estouro da manada. Avisado por Scar, o rei não descobre que tudo foi armado. A sorte de Simba é que Mufasa consegue salvá-lo, mas o destino do rei vai mudar toda história.

4. A alegre - e triste - vida de Carl e Ellie, em UP - Altas Aventuras Já no início da UP - Altas Aventuras, a colorida e divertida vida do casal Carl e Ellie encanta a todos. Mas como a vida real, os infortúnios podem acontecer e os dois precisam enfrentar a dura realidade.

5. Os pais de Nemo são atacados por uma barracuda Marlin e Coral estão felizes com os muitos ovos que em breve vão se chocar, formando uma grande família. Mas a natureza tem seus movimentos e isso não vai acontecer. Com a chegada de uma barracuda no recife, a mãe de Nemo - que ainda é só um ovo - precisa defender os filhotes.

6. Os brinquedos de Toy Story 3 ficam presos em um ferro-velho Com a chegada de Toy Story 4 nos cinemas é impossível não lembrar do final da última história dos brinquedos de Andy. Nesse trecho, eles vão precisar sobreviver a uma grande fornalha.

7. A mãe de Bambi é atingida por um caçador A alegria da primavera chegando não deixa de encantar a mãe de Bambi, que o convida a comer grama fresquinha. Na triste história, ela percebe que há algo de errado e pede para que o filho fuja. Eles nunca mais vão se encontrar.

8. Quando Dumbo é separado da mãe

Outra perda dolorosa é quando a mãe de Dumbo é presa por ser considerada violenta. O ratinho Timóteo leva o amigo para visitar sua mãe e ela canta a emocionante 'Meu Bebê'.

9. A despedida de Wall-E e Eva Não é só os humanos e animais que sofrem nas animações. Em Wall-E, os robôs também precisam encarar o destino e o carinho que Wall-e tem por Eva é de emocionar.