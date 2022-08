Relembre 5 cenas tristes que entraram para a história da animação

Bambi, clássico filme da Disney, completa 80 anos de seu lançamento neste domingo, 14. A morte da mãe do protagonista provavelmente marcou a infância de muitas crianças que assistiram ao longa da Disney. Após sentir o perigo de um caçador e sair em disparada, pede ao filho que corra o máximo que puder. Ouvimos um tiro e, só depois de algum tempo, Bambi para de correr e percebe que sua mãe já não está mais com ele.

Leia Também Caçador terá de assistir a 'Bambi' como parte de sentença por matar cervos

Relembre a seguir esta e outras cenas tristes que marcaram a história da animação. Atenção: os trechos citados podem conter spoilers e até o final de alguns dos filmes citados!

'Toy Story 3'

No longa, lançado 16 anos depois da estreia da franquia, o jovem Andy cresceu e está indo para a universidade. Chega a hora de se despedir dos brinquedos com os quais passou os melhores anos de sua infância - incluindo seu favorito, Woody, que acaba lá por engano - doando-os a uma garotinha. O simbolismo da passagem da infância para a vida adulta emocionou parte dos espectadores.

'Up - Altas Aventuras'

A sequência de momentos que marcam a vida dos apaixonados Carl e Ellie desde o seu casamento até a morte de Ellie, já idosa, acompanhados por uma bela trilha sonora, talvez sejam o ponto alto do filme.

'Procurando Nemo'

Logo no início do filme, um casal de peixinhos se anima com a leva de centenas de filhotes que vem por aí. Um dia, porém, um predador aparece na região. Tentando salvar os filhotes, em vão, a esposa de Marlin se coloca em risco e acaba morrendo, junto a quase todas as ovas. A exceção é o pequeno Nemo, que se torna o xodó do pai coruja, dando início ao filme.

'Dumbo'

A triste mãe de Dumbo, enjaulada e acorrentada, tem um raro momento de alegria quando o ratinho Timóteo leva seu filho para vê-la. Enquanto o elefantinho vai às lágrimas, ela canta a música Meu Bebê, antes da despedida em definitivo.