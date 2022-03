Relembre 10 músicas que levaram o Oscar de melhor canção original

O Oscar de melhor canção original em 2022 contará com duas cantoras bastante populares na disputa, Beyoncé e Billie Eilish, respectivamente com Be Alive e No Time to Die, dos filmes King Richard: Criando Campeãs e 007: Sem Tempo Para Morrer. Down to Joy, de Van Morrison, faz parte da trilha sonora de Belfast, e Somehow You Do, de Quatro Dias com Ela, interpretada por Diane Warren. Há ainda Dos Oruguitas, da animação infantil Encanto, interpretada por Lin-Manuel Miranda.

Leia Também Oscar 2022: Veja onde assistir aos principais filmes indicados

A categoria já premiou diversas músicas conhecidas do público e proporcionou apresentações memoráveis durante a cerimônia. Relembre abaixo 10 canções que triunfaram na categoria e marcaram época. Em seguida, ouça às candidatas desta edição do Oscar, que ocorre no próximo domingo, 27.

Somewhere Over The Rainbow - O Mágico de Oz (1939)

Clássico que já foi regravado pelas mais diversas vozes, incluindo versões em português com a letra "além do arco-íris", a música foi entoada por Judy Garland, a Dorothy do filme baseado na obra de L. Frank Baum.

Raindrops Keep Fallin' on My Head - Butch Cassidy (1969)

A música composta por Burt Bacharach e Hal David e cantada por B. J. Thomas faz parte da trilha do filme sobre os foras da lei interpretados por Paul Newman e Robert Redford. Levou a estatueta em 1970.

Fame - Fama (1980) + What a Feeling - Flashdance (1984)

A cantora Irene Cara emplacou duas canções dançantes premiadas pela Academia na década de 1980. Com Fame, protagonizou o filme homônimo, já What a Feeling ficou eternizada pelas cenas de dança estreladas pela atriz Jennifer Beals.

Eye Of The Tiger - Rocky III (1983)

A introdução da música do grupo Survivor se tornou sinônimo de lutas de boxe graças à presença no filme Rocky III, clássico que teve Sylvester Stallone como protagonista.

(I've Had) The Time of My Life - Dirty Dancing: Em Ritmo Quente (1987)

Cantada por Bill Medley e Jennifer Warnes, a música levou o Oscar de melhor canção original em 1988 emplacada pelas cenas de dança do casal vivido por Patrick Swayze e Jennifer Grey.

My Heart Will Go On - Titanic (1998)

O refrão "Near/Far/Wherever you are" na voz de Céline Dion tocou em diversas rádios e até ganhou uma versão brasileira de sucesso pela dupla Sandy e Junior. Foi um dos onze prêmios (entre as 14 indicações) recebidas pelo longa sobre o naufrágio estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

You'll Be In My Heart - Tarzan (2000)

A música de Phil Collins marcou uma época em que os filmes da Disney emplacaram diversas indicações e vitórias na categoria de canção original. Entre 1989 e 2001, A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Alladin, O Rei Leão, Pocahontas, Tarzan e Monstros S.A. levaram a estatueta na categoria musical.

Lose Yourself - 8 Mile: Rua das Ilusões (2002)

O drama protagonizado por Eminem rendeu o prêmio de melhor canção original em 2003, quando o rapper não compareceu à cerimônia para se apresentar por discordar do pedido de uma versão mais "leve" da letra por parte da organização. Anos depois, em 2020, o cantor subiu ao palco da premiação e se apresentou.

Shallow - Nasce Uma Estrela (2018)

O dueto entre Lady Gaga e Bradley Cooper tocou exaustivamente nas rádios e rendeu uma apresentação memorável durante a festa do Oscar em 2018.

Oscar de melhor canção original em 2022

Ouça abaixo às músicas que disputam a categoria neste ano.