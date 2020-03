Rede Cinemark fecha todas as suas salas no País, por causa do coronavírus

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

Agora foi a vez da Rede Cinemark fechar suas salas, para seguir as orientações do setor de saúde no combate à pandemia de coronavírus. Empresa segue o que outras já haviam feito, como foi o caso do Espaço Itaú, Petra Belas Artes, Reserva Cultural, UCI.

Grande do ramo, a Rede Cinemark representa cerca de 30% do mercado brasileiro de cinema, com 642 salas em 88 complexos distribuídos por 50 cidades em 17 estados e o Distrito Federal: Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Veja o comunicado da Cinemark:

“Querido cliente,

Todos os dias, recebemos milhares de pessoas em nossas salas de cinema. Para nós, oferecer a cada um de vocês um conteúdo incrível e uma experiência única e deliciosa é o que nos move por aqui. Acreditamos que o cinema é a última tela que nos une e que essa união faz a diferença em nossas vidas, nos dá motivos para conversarmos e termos momentos inesquecíveis juntos.

Em um momento em que o isolamento é fundamental, com certeza nos resguardarmos é o maior ato de união que podemos ter. Por isso, diante da situação do coronavírus no país, a Cinemark informa que, em função dos esforços para a contenção da Covid-19 e seguindo a decisão de autoridades estaduais e municipais, estamos suspendendo as nossas operações temporariamente. Ressaltamos que tomamos essa decisão para zelarmos pela sua saúde e bem-estar e também dos nossos colaboradores.

Como é um quadro de mudanças constantes, seguiremos respeitando as orientações das autoridades de saúde e esperamos reabrir em breve, ansiosos por recebê-lo para que as nossas salas voltem a ser o destino de momentos incríveis.