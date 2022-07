'Rave do Shrek' leva o pântano da animação ao Brooklyn de Nova York

Gina Cherelus , The New York Times

Em uma recente noite de sexta-feira no Brooklyn Monarch, um espaço musical em East Williamsburg, All Star, o hit de 1999 do grupo Smash Mouth, ecoou nos alto-falantes para dar início à festa por volta das 22h, fazendo com que a multidão dançasse e cantasse junto.

Um espectador, que se identificou apenas como Nick, rolou no chão, desabotoou sua camisa de mangas curtas e se agitou enquanto cantava a letra: "Hey no, you're a rock star/ Get the show on, get paid".

Quando a música acabou, ele tomou um respiro próximo a um dos grandes alto-falantes próximos ao palco antes de explicar o que lhe acometeu.

"Quando as pessoas dizem que há uma rave do Shrek, onde mais você iria?", perguntou Nick, 28. "Eu descobri esse lugar há um dia e meio. Eu gostaria de ter conhecido antes, eu teria trazido cera de ouvido".

Shrek tem sido um vai e vem em termos de obsessão da internet, especialmente entre os millenials, desde que a animação estreou em 2001. Memes e Gifs do filme, que muitas vezes retratam os personagens em contextos engraçados, e, às vezes, explícitos, são difíceis de se esquivar nas redes sociais. Então, não é surpresa que alguns destes fãs virtuais tenham feito metamorfose à festa do mundo real conhecida como Rave do Shrek.

Na primeira Rave do Shrek, inspirada em memes e que aconteceu em Los Angeles em março de 2022, uma multidão que lotou a casa apareceu vestida com roupas inspiradas no filme e em seus memes. O rapper Rico Nasty fez uma aparição surpresa e um dos presentes até trouxe uma sacola cheia de cebolas - que são como ogros - para compartilhar.

O anfitrião da festa, Jordan Craig, um criador de conteúdo, roteirista e artista baseado em Los Angeles conhecido como Ka5sh (o "5" é mudo), teve a ideia de receber a festa pela primeira vez em 2020. Ele disse que Shrek, assim como Bob Esponja Calça Quadrada, continuou a envelhecer bem online e essa razão era suficiente para dar a festa.

"Nós todos consumimos aquilo ao mesmo tempo, então tínhamos um 'parentesco'", disse Craig em uma entrevista por vídeo. "É uma das duas coisas que eu sinto que todo mundo assistiu e ninguém se sente envergonhado por isso".

Após o grande comparecimento na primeira festa, Craig decidiu levar a rave para Nova York.

No Brooklyn Monarch, que tem diversas salas, um grande bar e um jardim revestido de grama verde, centenas de participantes - muitos dos quais chegaram usando roupas normais, enquanto alguns fizeram o esforço de ir com tinta verde no rosto - encheram o espaço antes da meia-noite. Vinhas artificiais, tronos de pelúcia, pôsteres e falsas macieiras serviam como adereços. Grandes recortes de papelão do ogro do momento também foram espalhados, incluindo um que ficou ligeiramente amassado em sua base após alguém usá-lo para selfies e para rebolar em cima.

A escalação de DJs da noite tocou uma variedade de gêneros, incluindo pop, hip-hop e EDM [Electronic Dance Music]. All Star, que se tornou intrínsicamente ligada ao filme, foi tocada ao início de cada hora, religando os foliões enquanto tomavam coquetéis e cervejas. Servindo como plano de fundo por toda a noite havia uma grande tela atrás do palco passando diversos vídeos e memes do Shrek em loop.

Alguns dos destaques entre os participantes fantasiados incluíam três caras que tinham seus rostos cobertos com tinta verde com queixos de espuma e vestindo camisas de botão com suspensórios - um visual que eles admitiram não ter muito a ver com o tema, mas ainda assim chamava atenção.

"Estou animado em encontrar pessoas que compartilham do mesmo amor que a gente pelo Shrek", disse um dos homens, Rob Troiano, 22. "É só uma coisa estúpida e sem sentido que nós todos podemos abraçar."

Um grupo de amigos entrou usando orelhas verdes felpudas feitas de limpadores de canos e tinham glitter verde em seus rostos e corpos. Outra pessoa apareceu vestindo uma grande cabeça ao estilo do Homem-Biscoito.

Gavin Ryan, um DJ que discoteca como Baetovin, chegou vestido como o vilão Lord Farquaad, usando uma capa vermelha, babado branco e uma coroa dourada.

"Acho que Lord Farquaad estava definitivamente ostentando Givenchy e Balenciaga, talvez algum Hermès", disse Ryan, que tocou um set naquela noite. "E um pouco de Tory Burch, para ser honesto".

O ator e comediante Jaboukie Young-White foi visto perambulando pela pista de dança, indo em direção a um dos banheiros. Perguntado qual ele acha que é a razão para a infindável obsessão de Shrek pelos millenials, Young-White respondeu apenas após confirmar que sua resposta seria realmente publicada no The New York Times.

"Shrek realmente compacta um tipo de busca pela simplicidade e conforto dos americanos após o 11 de setembro, e a ideia de defender nossa nação de uma ameaça realmente capturou aquela paranoia americana em um evento cinematográfico", disse, sem perder o ritmo.

A noite continuou com uma eletrizante performance de Boy Diva, que estava vestida como a Fada Madrinha de Shrek 2 e interpretou a música Holding Out for a Hero. O punk rapper LustSickPuppy tomou o palco por volta da 1h da manhã, quando o odor de bebidas, drogas e suór já havia ocupado o espaço faz tempo. Sua música, que ela descreveu como "um circo em um purgatório", rapidamente fez surgir um mosh pit.

Até o fim da noite, muitos participantes se realocaram no quintal, deixando livre a maior parte do salão principal. Pouco depois das 2h da manhã, Craig foi ao palco para tocar All Star novamente.

"Alguém solicitou", disse, vestindo um grande e felpudo chapéu verde sobre seus dreadlocks na cor verde-limão.

Antes que o primeiro verso da música chegasse ao fim, as pessoas voltaram 'voando' para dentro./TRADUÇÃO ANDRÉ ZORZI.