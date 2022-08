Rapper inglês morre esfaqueado no carnaval de Notting Hill

Um rapper inglês morreu na segunda-feira, 29, à noite depois de ser esfaqueado durante o carnaval londrino de Notting Hill, que celebra a cultura caribenha e que foi celebrado pela primeira vez desde 2019, após dois anos de cancelamentos pela pandemia, anunciou a polícia.

Os policiais foram informados durante a noite sobre um homem de 21 anos que havia sofrido um ferimento por arma branca. Ele foi levado para o hospital, onde não resistiu aos ferimentos.

A vítima foi identificada como um rapper de Bristol, oeste da Inglaterra, conhecido pelo nome artístico de TKorStretch. "Veio de Bristol apenas para aproveitar o carnaval de Londres e este foi o resultado", lamentou o empresário do rapper, Chris Patrick. A Scotland Yard iniciou uma investigação de assassinato e pediu a colaboração da população, ao destacar que centenas de pessoas estavam no local no momento da agressão.

O carnaval de Notting Hill ocupa as ruas do bairro por três dias no fim de agosto e reúne quase dois milhões de pessoas, no que é considerado por muitos o segundo maior carnaval do mundo, atrás apenas do Rio de Janeiro. "O ambiente dos últimos dois dias foi em grande parte positivo e bom", disse Alison Heydari, da polícia de Londres. "Infelizmente, na segunda-feira à noite fomos testemunhas de vários incidentes violentos e um jovem de 21 anos perdeu a vida", acrescentou.

A polícia anunciou mais de 200 detenções, incluindo 46 por agressão, 36 por tráfico de drogas, 33 por posse de armas, 27 por distúrbios públicos e oito por agressão sexual. Os crimes com armas brancas são frequentes no Reino Unido, onde a posse de armas de fogo tem um controle rígido.

A polícia londrina registrou 11.122 ataques com facas entre março de 2021 e março de 2022, 9,8% a mais que nos 12 meses anteriores, de acordo com os números oficiais.

Vários ataques com faca provocaram comoção nos últimos meses no país, incluindo o esfaqueamento de um homem de 87 anos quando se deslocava em sua cadeira de rodas.