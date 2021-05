Quiz para fãs de Harry Potter marca 20 anos de primeiro filme da saga

Você sabe diferenciar grifinórios de dementadores? Quem era o Príncipe Mestiço e o que você pode comprar na Olivaras? Fãs de Harry Potter podem testar seus conhecimentos sobre os livros e filmes em um novo programa televisivo de perguntas e respostas que será lançado pela WarnerMedia no final deste ano, como parte das comemorações do 20º aniversário do primeiro filme das aventuras do menino mago.

A WarnerMedia anunciou, nesta quarta-feira, 19, que as inscrições estão abertas para fãs que quiserem participar dos quatro desafios de uma hora.

Leia Também Audiolivros da saga Harry Potter chegam ao mercado com narração de Ícaro Silva

Os programas integrarão uma retrospectiva de cinco noites com convidados especiais, que incluirá o que a WarnerMedia classificou de componente "interativo", por meio do qual os fãs de Potter podem participar se fantasiando em casa. Os especiais serão transmitidos nos canais HBO MAX, Cartoon Network e TBS.

O filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, a primeira adaptação cinematográfica dos livros de grande vendagem de J.K. Rowling, foi lançado em novembro de 2001. Os oito filmes se tornaram uma das maiores franquias do cinema, arrecadando cerca de 7,7 bilhões de dólares em bilheterias de todo o mundo.

Assista ao trailer:

Quanto às respostas, grifinórios são alunos de uma das quatro casas de Hogwarts, a escola de aprendizes de feiticeiro que Harry frequenta, e os dementadores são criaturas fantasmagóricas que se alimentam da felicidade humana. Severus Snape, professor em Hogwarts, é o Príncipe Mestiço, e Olivaras é uma loja de varinhas no Beco Diagonal.