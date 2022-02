Quem serão os indicados ao Oscar? Confira as principais apostas

Kyle Buchanan, The New York Times

As indicações ao Oscar deste ano, marcadas para serem anunciadas na terça-feira, 8, parecem incomumente em disputa: com os Globos de Ouro diminuídos e o Critics Choice Awards adiado para março por causa da variante Ômicron, nenhuma premiação televisiva teve a chance de dominar o período que antecedeu essas seleções, e os eleitores do Oscar podem gravitar em torno de algumas escolhas surpreendentes como resultado.

Pelo menos eu espero que sim. Embora eu seja um vidente com o dever de dar as melhores previsões do Oscar, uma pequena parte de mim fica emocionada quando meus palpites dão errado, porque isso significa que algo inesperado aconteceu. Com essa atitude em mente, aqui estão minhas projeções para quem e o que será indicado nas seis principais corridas do Oscar, informadas por boatos da indústria, bem como indicações recentes do Screen Actors Guild (SAG), Producers Guild of America (PGA) e Directors Guild of America (DGA).

E que as coisas que sinto falta sejam deliciosas.

Melhor Filme

Vamos começar com a maior categoria. Os cinco filmes indicados pelo Directors Guild - Belfast, Duna, Licorice Pizza, Ataque dos Cães e West Side Story - devem ser considerados coisas seguras; na verdade, desde que a Academia expandiu sua programação de melhor filme, apenas um indicado ao DGA Award (Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres, de David Fincher) não conseguiu entrar na corrida principal do Oscar. No Ritmo do Coração, King Richard: Criando Campeãs e Não Olhe Para Cima receberam indicações de melhor elenco pelo Sindicato de Atores (SAG), além de indicações ao PGA Award, então esses três filmes também estão bem.

As duas vagas restantes serão muito procuradas. Casa Gucci recebeu uma indicação ao elenco do SAG, mas nenhuma lembrança amor do PGA; em vez disso, os produtores indicaram as histórias do showbiz Being the Ricardos e Tick, Tick... Boom! Sucessos de bilheteria como Homem-Aranha: Sem Volta para Casa e 007: Sem Tempo para Morrer estão fazendo boas bilheterias, mas se o populista Producers Guild não os nomear, não espero que os eleitores mais exigentes do Oscar o façam.

Melhor Diretor

É tentador seguir as indicações do DGA Awards para Paul Thomas Anderson, Kenneth Branagh, Jane Campion, Steven Spielberg e Dennis Villeneuve, mas o Oscar raramente os iguala. Então, quem será a surpresa? Nos últimos anos, o ramo de diretores da academia mostrou disposição em nomear cineastas internacionais como Pawe Pawlikowski (Guerra Fria) e Thomas Vinterberg (Druk - Mais Uma Rodada), cujos filmes nem chegaram a ser os melhores. É aí, então, que espero um grande reconhecimento pelo drama pensativo de Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car, que já rendeu prêmios de melhor filme do New York Film Critics Circle, da Los Angeles Film Critics Association e da National Society of Film Critics.

Melhor Ator

Will Smith não é indicado ao Oscar há 15 anos, mas ele é um forte candidato por sua performance em King Richard. Benedict Cumberbatch lidera um dos filmes mais premiados da temporada, Ataque dos Cães, portanto, também está dentro. E Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!) e Denzel Washington (A Tragédia de Macbeth) exibem dois talentos especiais - para cantar e Shakespeare, respectivamente - que vão agradar os eleitores do Oscar.

Melhor Atriz

Pergunte-me sobre a corrida de melhor atriz daqui uma hora, e eu posso ter uma programação totalmente diferente para você. Eu me sinto bastante otimista com Nicole Kidman (Being the Ricardos), Olivia Colman (A Filha Perdida) e Lady Gaga (Casa Gucci), mas há tantos candidatos viáveis disputando as duas últimas vagas que continuo rasgando minhas projeções e começando de novo.

Jennifer Hudson (Não Olhe Para Cima) e Jessica Chastain (Os Olhos de Tammy Faye) foram indicadas pelo SAG, mas suas cinebiografias não mostraram muito poder de permanência.

Alana Haim (Licorice Pizza) e Rachel Zegler (West Side Story) estão liderando filmes mais aclamados, mas uma temporada comprometida pelo coronavírus não deu aos eleitores do Oscar muito tempo de avaliação. E, se eu pudesse, haveria dois slots certos para Penélope Cruz (Mães Paralelas) e Renate Reinsve (A Pior Pessoa do Mundo), mas elas nunca conseguiram o impulso necessário nesta temporada.

Melhor Ator Coadjuvante

A atuação de Kodi Smit-McPhee como o filho astuto de Kirsten Dunst em Ataque dos Cães é um ponto alto, já que, no final do filme, ele assume o protagonismo. Um Jared Leto carregado de próteses faz o tipo de transformação de alta voltagem em Casa Gucci que os eleitores adoram, mesmo que os críticos sejam tentados a zombar. E as fotos de reação de Troy Kotsur fortalecem o terceiro ato emocional de No Ritmo do Coração: sua filha está se afastando, mas agora ele a entende mais do que nunca.

Melhor Atriz Coadjuvante

Kirsten Dunst (Ataque dos Cães), Ariana DeBose (West Side Story) e Caitriona Balfe (Belfast) apareceram em todas as listas esperadas, conquistando indicações do SAG, do Critics Choice Awards e do Globo de Ouro. A chance de Ruth Negga (Identidade) é um pouco mais vulnerável: ela está simplesmente incrível em um dos papéis mais complicados do ano, mas perdeu um aceno da Critics Choice e o filme foi negligenciado nesta temporada. Ainda assim, não quero imaginar um mundo onde o melhor trabalho da carreira de Ruth não seja elogiado, então vamos nos concentrar em quem pode ser a quinta mulher nesta formação.

O SAG nomeou Cate Blanchett por Beco do Pesadelo, uma indicação que tenho certeza que nem mesmo Blanchett esperava. Embora Frances McDormand tenha sido posicionada como candidata a atriz principal nos anúncios para sua consideração divulgando A Tragédia de Macbeth, seu tempo de tela um tanto limitado pode atrair mais votos nesta categoria. Aunjanue Ellis é muito boa em King Richard, mas o SAG a esnobou; idem Rita Moreno em West Side Story, que teria uma formidável narrativa vencedora se conseguisse ser indicada.

Então, aqui está o meu palpite no escuro: se os eleitores realmente amam Belfast, acho que Judi Dench - o último rosto que vemos no filme, terrivelmente comovente - pode ser indicada como coadjuvante.