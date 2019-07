Quem acredita em milagre, você depois de assistir ao filme 'A Palavra'

Antes, era só Cannes Classics, mas agora Berlinale Classics também compete pela melhor seleção de clássicos restaurados do ano. Faz todo sentido. Cada vez mais o chamado 'cinema ritrovato' ganha atenção da critica e do público. Existem festivais específicos, mas Cannes e Berlim agregam glamour ao resgate de obras-primas por fundações como a de Martin Scorsese. Em Berlim, em fevereiro, a sala lotou para a apresentação de A Palavra/Ordet. O filme de 1955 é considerado um dos maiores, para muita gente o maior de Carl Theodor Dreyer, e olhem que ele fez O Martírio de Joana D'Arc e Dias de Ira.

A Palavra venceu, na época, o Leão de Ouro no Festival de Veneza e o Globo de Ouro de melhor filme erstrangeiro pela Associação dos Correspondentes Estrangeiros. Baseia-se na peça escrita por um pastor luterano dinamarquês que se tornou renomado dramaturgo, Kaj Munk. A princípio simpático a Adolf Hitler e ao nazismo, pela unificação do povo alemão, tornou-se um crítico virulento pelas perseguições do regime aos judeus, e isso antes que o mundo conhecesse todo o horror da solução final nos guetos e campos de extermínio. Munk foi sequestrado e morto a tiros por nazistas, em 1944. Nesta quinta, 18, A Palavra terá sessão especial às 20h30, no IMS, com direito a apresentação de Laura Erber.

Grande autor dinamarquês, Dreyer ficou conhecido como o cineasta que sempre quis radiografar a alma de seus atores, e personagens. O diretor e rotreirista Paul Shrader famoso por sua parceria com Scorsese, cita-o como um dos três cineastas da transcendência, sendo os outros dois o francês Robert Bresson e o japonês Yasujitro Ozu. Grande como é - uma rara unanimidade -, Dreyer volta e meia encerra desafios. Os racionalistas, os agnósticos e os ateus são desafiados pela magia de A Palavra a 'crer'. O filme é sobre milagres, e um milagre, em particular. Prescinde de efeitos. Apenas a palavra - o Verbo divino. Quem vir, viverá. Ao (re)ver hoje A Palavra, a primeira coiisa que salta aos olhos do cinéfilo é certa similaridade com O Cavalo de Turim, de Bela Tárr, de 2011. Preto e branco rigoroso, um ambiente rural parecido, muitos interiores.

Duas famílias divididas pela fé

O patriarca Borgen deixou de crer porque não rexistem mais milagres no mundo moderno. Ele tem três filhos - o mais velho, cuja mulher espera o terceiro filho; o do meio, que enlouqueceu de tanto esatudar a obra do filósofo Kirkegaard; e o mais jovem, que ama justamente a filha do pastor com quem seu pai está brigado. Por amor ao filho, Borgen encara a possibilidade de uma (re)aproximação. Sua nora morre, em trabalho de parto, e o filho louco, que acredita que pode espalhar a palavra de Deus como o próprio Cristo, pergunta à sobrinha se ela acredita que ele poderá devolver a vida à sua mãe. Só isso - "Você crê?" E ele diz a palavra - "Ressuscita!" Talvez, até como reação a essa overdose de religião que está tomando conta do Estado laico, no Brasil, o espectador crítico seja tentado a reagir ao clássico de Dreyer. Pode até pensar que não é assim, não pode ser assim. Mas a verdade é que a magia, como a fé, não se explica.

Dreyer não age por convencimento. O que ele espera é provocar uma reação - perplexidade? Maravilhamento? - no público. Porque Inger, a essa palavra imperiosa - "Ressuscita!" -, começa a reagir em seu leito de morte. Como Lázaro, ela ressuscita, mas, só por efeito de comparação, n'A Maior História de Todos os Tempos, do cineasta cristão norte-americano George Stevens, de 1965, o Verbo ganha apoio da trilha, e dos céus que se abrem. Aqui, nada disso. Simplicidade, rigor absoluto. Portas que se abrem e fecham, pessoas que conversam - debatem questões transcendentais -, enquanto tomam quantidades incríveis de café, como reclamava a crítica Pauline Kael, que amava Dreyer, mas não particularmente esse filme. No máximo, sutis movimentos de câmera, e a força expressiva do elenco. Kaj Munk escreveu sua peça em 1925 e Dreyer vinha querendo filmá-la desde 1932.

Em 1943, surgiu na Suécia a versão de Gustav Molander com Victor Sjostrom, o professor Isak Borg de Morangos Silvestres, de Ingmar Bergman. Dreyer esperava seguir A Palavra com uma vida de Cristo, mas não conseguiu concretizar o projeto. Décadas mais tarde, seu filme inspirou o mexicano Carlos Reygadas, quando dirigiu Luz Silenciosa, em 2007. Outro milagre, outra ressurreição. Independentemente de crença, o grande milagre, nesses filmes, é o cinema.

Sessão Mutual Films

IMS

Avenida Paulista, 2.424

Tel. 2842-9120

Quinta, 18, às 20h30

Ingressos: R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia)