Quatro locais em São Paulo oferecem cinema no esquema drive-in, veja a programação

A pandemia de coronavírus obrigou o fechamento das salas de cinema do País, como outros locais de diversão também tiveram de fazer. Mas com as normas de isolamento um pouco mais afrouxadas, algumas alternativas culturais começaram a surgir, como é o caso dos cines drive-in. Algumas cidades estão usando essa antiga alternativa na tentativa de respirar um pouco em meio a essa crise de saúde. Na capital paulista, quatro locais estão oferecendo a exibição de filmes nas telonas, mas com o público dentro do carro. Tem o Belas Artes Drive-in, o Cine CTN Drive-in, o Arena Estaiada Drive-in e o Cine Patties.

Os filmes são variados, inclusive com alguns que possibilitam levar a criançada junta. Mas preste atenção, pois o Belas Artes Drive-in está com ingessos esgotados, mas com vendas abertas para as próximas sessões de julho, o que também ocorre com os outros locais. Os ingressos podem se comprados somente pela internet.

Veja a seguir, a programação de cada um para o fim de semana.

Leia Também Curiosos e saudosistas vão à estreia de cine drive-in em São Paulo

Belas Artes Drive-In

Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Portão 2, Barra Funda.

Ingressos: R$ 65 por veículo.

SEXTA, 19

19h - Apocalipse Now - Final Cut

23h - Uma Noite Alucinante: A Morte do Demônio

SÁBADO, 20

18h - O Menino e o Mundo

20h30 - Os Melhores Anos de uma Vida

23h - Pulp Fiction: Tempo de Violência

DOMINGO, 21

18h - A Vida é Bela

21h - Apocalipse Now - Final Cut

Cine CTN Drive-In

R. Jacofer, nº 615, Limão, região norte. Sex. a dom.: a partir das 19h.

Ingressos: R$ 20 por pessoa no carro.

SEXTA, 19, A DOMINGO, 21

18h30 - Jumanji: Próxima Fase

21h30 - Coringa

0h15 - It - A Coisa

Cine Stella no Arena Estaiada Drive-in

Avenida Ulysses Reis de Mattos, 230 - Real Parque, São Paulo

Ingressos: R$ 100

SEXTA, 19

18h - A Série Divergente: Convergente

21h - Sicário: Terra de Ninguem

23h59 - Bruxa de Blair

SABADO, 20

18h - Turma da Mônica: Laços

21h - Extraoirdinario

23h59 - Jogos Mortais: Jigsaw

DOMINGO, 21

18h30 - Homem das Cavernas

22h - Invasão Zumbi

Cine Patties

R. Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 95 (estacionamento ao lado da Maternidade São Luiz).

Ingressos: a partir de R$ 200 por carro (inclui lanches e bebidas)

SEXTA, 19

15h - Bumblebee

18h - A Grande Aposta

21h - Jack Reacher - Sem Retorno

SÁBADO, 20

15h30 - Pequenos Espiões

18h - De Repente Uma Família

21h - Star Trek: Sem Fronteiras

DOMINGO, 21

15h30 - Monster Trucks

18h - Quem Se Importa?

21h - Missão Impossível - Efeito Fallout