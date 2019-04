Quatro filmes brasileiros são indicados ao Festival de Cannes

O Festival de Cannes, mostra de cinema que ocorre em maio na França, anunciou seus filmes selecionados para a edição de 2019. Quatro obras brasileiras figuram entre os escolhidos, dois deles competindo pela Palma de Ouro, principal premiação, e outros dois na mostra alternativa Um Certo Olhar.

O diretor pernambucano Kléber Mendonça Filho, que já exibiu em Cannes seu filme Aquarius, em 2016, concorre novamente com seu novo longa, Bacurau, codireção com Juliano Dornelles. O filme foi descrito como uma mescla de gêneros como faroeste e ficção científica em pleno sertão nordestino.

O Traidor, dirigido pelo italiano Marco Bellocchio, narra a história de Tommaso Buscetta, mafioso italiano que alcaguetou seus antigos companheiros da Cosa Nostra e se refugiou no Brasil. Ambos os filmes concorrem à Palma de Ouro.

Fora da disputa pelo prêmio máximo de Cannes estão A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, de Karim Ainouz, e Port Authority, de Danielle Lessovitz.

Confira a lista completa de indicados:

Competição principal:

Pain and Glory (Pedro Almodóvar)

The Traitor (Marco Bellocchio)

The Wild Goose Lake (Diao Yinan)

Parasite (Bong Joon-ho)

Young Ahmed (Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne)

Oh Mercy! (Arnaud Desplechin)

Fire Next Time (Mati Diop)

Matthias and Maxime (Xavier Dolan)

Little Joe (Jessica Hausner)

The Dead Don’t Die (Jim Jarmusch)

Sorry We Missed You (Ken Loach)

Les misérables (Ladj Ly)

A Hidden Life (Terrence Malick)

Bacurau (Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles)

The Whistlers (Corneliu Porumboiu)

Frankie (Ira Sachs)

Portrait of a Lady on Fire (Céline Sciamma)

It Must Be Heaven (Elia Suleiman)

Sibyl (Justine Triet)

Fora de competição

Rocketman (Dexter Fletcher)

The Best Years of a Life (Claude Lelouch)

Too Old To Die Young (Nicolas Winding Refn)

Diego Maradona (Asif Kapadia)

La Belle Époque (Nicolas Bedos)

Mostra Um Certo Olhar

A Vida Invisível de Eurídice Gusmão (Karim Aïnouz)

Beanpole (Kantemir Balagov)

The Swallows of Kabul (Zabou Breitman & Eléa Gobé Mévellec)

A Brother’s Love (Monia Chokri)

The Climb (Michael Covino)

Jeanne (Bruno Dumont)

A Sun That Never Sets (Olivier Laxe)

Room 212 (Christophe Honoré)

Port Authority (Danielle Lessovitz)

Papicha (Mounia Meddour)

Adam (Maryam Touzani)

Zhuo Ren Mi Mi (Midi Z)

Liberté (Albert Serra)

Bull (Annie Silverstein)

Summer of Changsha (Zu Feng)

Exibições especiais

Tommaso (Abel Ferrara)

Share (Pippa Bianco)

For Sama (Waad Al Kateab & Edward Watts)

Etre vivant et le savoir (Alain Cavalier)

Family Romance, L.L.C (Werner Herzog)

Exibições da meia-noite

The Gangster, The Cop, The Devil (Lee Won-Tae)

O Festival de Cannes acontece entre os dias 14 e 25 de maio e seu júri é presidido por Alejandro González Iñárritu.