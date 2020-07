Quarentena da Noruega não é obstáculo para agente secreto Ethan Hunt

O governo da Noruega abrirá uma exceção para Tom Cruise e sua equipe filmarem partes do novo Missão: Impossível no país no outono, abrindo mão de exigências de quarentena, disse uma ministra nesta sexta-feira, 24.

A produção dos sétimo e oitavo filmes da franquia de ação lucrativa da Paramount Pictures foi suspensa em fevereiro devido à pandemia de Covid-19. Atualmente, o sétimo filme está programado para ser lançado em novembro de 2021, e o oitavo em novembro de 2022.

Cruise voltará ao papel do agente secreto Ethan Hunt nos dois títulos, e Christopher McQuarrie retorna à direção.

“Ela (filmagem) será realizada sob um regime abrangente de (prevenção) de infecção”, disse a ministra da Agricultura e dos Alimentos, Olaug Bollestad, em uma coletiva de imprensa.

“Os participantes serão separados dos outros durante sua estadia na Noruega, e isto significa que nem todos poderão ver estes destruidores de corações”, acrescentou ela.

A equipe de produção precisa ter exames negativos de Covid-19 antes e depois de chegar à Noruega, pessoal médico e um laboratório de exames móvel à disposição. A mídia norueguesa disse que o próprio Cruise apelou à primeira-ministra do país, Erna Solberg, e ao ministro da Cultura, Abid Raja, para realizar a filmagem, que foi interrompida pelo surto do vírus na Itália.

Em uma videoconferência com Cruise confirmada pelo escritório de Raja, o ministro disse: “Estamos muito ansiosos para recebê-los de volta”. Cruise respondeu: “Nossa, eu também. Mal posso esperar”. Ele acrescentou: “Adoro o povo, a cultura, as vistas, seus fiordes, montanhas, cada parte da Noruega. É um país lindo”.