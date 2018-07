Qual sua música favorita do ABBA? Elenco de 'Mamma Mia!' conta suas escolhas

Da animada Waterloo à menos conhecida When I Kissed The Teacher, o elenco de Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo!cantou uma série de músicas do ABBA no aguardado filme, que estreia nesta semana.

Mas qual música é a favorita deles?

Na pré-estreia do filme, a Reuters pediu ao elenco e equipe do novo filme, sequência de Mamma Mia!, de 2008, para escolherem suas músicas preferidas da lendária banda sueca.

Abaixo estão algumas das respostas:

Benny Andersson – Membro Fundador do ABBA:

“Não, eu não consigo escolher uma. Eu consigo escolher uma deste filme, eu posso dizer My Love, My Life, no final do filme. Essa se tornou uma boa gravação... Eu gosto dessa”.

Cher – Atriz e Cantora

“One of Us é minha música favorita”.

Lily James – Atriz

“Minha música favorita provavelmente é Andante, Andante. Eu canto ela no filme e é linda. É menos conhecida, digo, fãs do ABBA obviamente irão conhecê-la... mas acho que as pessoas irão realmente se apaixonar pela música. É realmente linda”.

Christine Baranski – Atriz

“You can dance, you can jive – todos amam Dancing Queen, certo?”.

Judy Craymer – Criadora/Produtora do Musical Mamma Mia

“Você não quer ouvir minha versão de Winner Takes It All, mas deve ser uma das minhas favoritas. E esta foi a inspiração para criar a peça e para, você sabe, levar Meryl Streep para o topo daquele penhasco na Grécia (no filme Mamma Mia!, de 2008)”.

Dominic Cooper – Ator

“Eu digo que aquela que realmente me comoveu é do primeiro filme e foi Meryl cantando Winner Takes It All”.

Jeremy Irvine – Ator

“Dancing Queen, young and sweet, only seventeen é minha música favorita. É ótima para animar uma festa”.