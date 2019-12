Qual é a melhor ordem para assistir aos filmes de 'Star Wars'?

Com tantos filmes lançados em 42 anos de história, a saga Star Wars pode parecer impenetrável para novatos. Pensando nisso, o Estado fez um pequeno guia para esclarecer a ordem em que os nove longas da série principal devem ser assistidos — e uma ordem alternativa que muitos fãs recomendam para quem quer se arriscar na franquia pela primeira vez.

Sem contar com os filmes derivados, as animações, os games, os livros, as graphic novels e todo o absurdamente amplo universo expandido da saga, Star Wars tem nove episódios em sua série principal. A sequência em que os filmes foram lançados é a seguinte:

Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977)

Ao apresentar a jornada do fazendeiro Luke Skywalker, da princesa Leia Organa e do mercenário Han Solo lutando ao lado de rebeldes que se opõem a um império autoritário, Uma Nova Esperança tornou-se um clássico que deu origem a toda uma mitologia e revolucionou o cinema, a ficção científica e a cultura pop para sempre.

Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca (1980)

Após destruírem a Estrela da Morte, uma estação espacial gigantesca que era a principal arma do Império, como o título sugere, Luke, Leia e Han sofrem um duro revés, e a identidade do vilão Darth Vader é revelada em uma das maiores reviravoltas do cinema.

Star Wars: Episódio VI - O Retorno de Jedi (1983)

Luke finalmente se torna um cavaleiro Jedi após se submeter a um duro treinamento com o mestre Yoda e, então, retorna no auge de seu poder para enfrentar, uma vez mais, Darth Vader.

Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma (1999)

Muitos anos antes das aventuras narradas pela trilogia clássica, o Jedi Obi-Wan Kenobi e seu mentor, Qui-Gon Jinn, encontram Anakin, um jovem com grande potencial para manipular a Força. Eles resgatam essa criança para evitar que seu poder seja usado para fins errados.

Star Wars: Episódio II - Ataque dos Clones (2002)

Alguns anos depois de ser recrutado, Anakin acompanha seu mestre, Obi-Wan, por uma trama política que revela mais sobre o funcionamento da antiga República, antes que o Império tomasse o poder da galáxia. O filme mostra o amadurecimento de Anakin e sua paixão por Padmé, ex-rainha do planeta Naboo.

Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith (2005)

Encerramento da saga originalmente pensada por George Lucas, A Vingança dos Sith mostra como Anakin foi sendo seduzido pelo lado negro da Força até se transformar, por fim, no poderoso vilão Darth Vader.

Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força (2015)

Embora o Império tenha sido derrotado por Luke, Leia e Han, a galáxia caiu novamente nas mãos de uma facção autoritária e militarista, a Primeira Ordem. Cabe a uma nova geração de heróis — a sucateira Rey, o piloto Poe e o ex-soldado Finn — enfrentarem o vilão Kylo Ren, filho de Han Solo e Leia Organa.

Star Wars: Episódio VIII - Os Últimos Jedi (2017)

Enquanto Rey tenta convencer o agora recluso e amargurado Luke Skywalker a conduzir seu treinamento Jedi, os integrantes remanescentes da resistência são caçados pelas naves da Primeira Ordem.

Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker (2019)

O novo filme de Star Wars, que estreia no Brasil no dia 19 de dezembro, encerrará a série principal iniciada em 1977, oferecendo um desfecho para a história da família Skywalker.

Filmes derivados

Além da série principal, a saga Star Wars tem diversos filmes spin-off, sendo os principais A Guerra dos Clones (2008), animação que conta mais sobre o panorama político da época em que Anakin ainda não havia se aliado aos malignos Sith; Rogue One (2016), que narra o sacrifício dos rebeldes que conseguiram roubar os planos da Estrela da Morte e possibilitaram a vitória de Luke contra o Império; e Solo (2018), que revela mais detalhes sobre o passado de Han Solo.

Ordem alternativa

Há uma mudança que alguns fãs de Star Wars comumente propõem aplicar à ordem dos filmes da série principal, e que tornaria a experiência mais interessante.

Como os episódios 1, 2 e 3 (lançados entre 1999 e 2005) servem como preparação para os eventos que se passam nos episódios 4, 5 e 6 (os mais antigos, lançados entre 1977 e 1983), a ordem preferida de alguns dos espectadores para aproveitar as duas primeiras trilogias é: 4 - 5 - 1 - 2 - 3 - 6. Depois, viriam os filmes mais recentes, 7, 8 e 9.

Dessa forma, quem assiste tem um panorama das origens de Darth Vader antes de conferir o encerramento de sua história. Não é a ordem oficial, mas é uma alternativa que circula entre os fãs.