Meryl Streep, Emma Watson e outras atrizes levam ativistas ao tapete vermelho do Globo de Ouro

No tapete vermelho do primeiro do Globo de Ouro, a primeira grande premiação de Hollywood após os escândalos sexuais que vieram à tona na indústria cinematográfica nos últimos meses, as atrizes entraram vestidas de preto e acompanhadas por ativistas. Nas entrevistas, os discursos não se resumiram a trivialidades ou à divulgação de seus trabalhos mais recentes, mas assumiram um tom mais politizado.

A atriz Debra Messing defendia o movimento Time's Up e discursava sobre igualdade de salários quando usou de exemplo a demissão da apresentadora Catt Sadler, que trabalhava no canal E!, que transmite o tapete vermelho do Globo de Ouro. "Eu fiquei chocada ao ouvir que o E! não acredita em igualdade de salários entre seus apresentadores", afirmou Messing. Sadler revelou recentemente que recebia menos que seu colega Jason Kennedy.

"O poder no trabalho leva ao abuso", afirmou a atriz Meryl Streep, que esteve envolvida na polêmica por ser amiga de Harvey Weinstein, predador sexual que esteve no epicentro das revelações de abusos.

"A gente quer melhorar e consertar isso, nos sentimos um pouco responsáveis", completou Streep, que está em The Post, filme mais recente de Steven Spielberg que estreia no Brasil em fevereiro de 2018.

Streep estava acompanhada de Ai-jen Poo, que é fundadora de uma aliança pelos direitos dos trabalhadores domésticos. "Temos direito a um ambiente de trabalho em que sejamos valorizadas", afirmou a ativista.

"É muito bom que as mulheres estejam se manifestando. É um momento importante e especial, mas já estamos nessa luta há muito tempo", afirmou Marai Larasi, diretora executiva do Imkaan, organização que protege as mulheres negras de violência e caminhou pelo tapete vermelho com a atriz Emma Watson.

A atriz Michele Williams entrou acompanhada por Tarana Burke, que criou a campanha #MeToo. Ela comemorou que as mulheres estão criando um mundo diferente para as futuras gerações com as recentes acusações.

"O movimento Time's Up é sobre tomar a iniciativa e fazer alguma coisa, além de ajudar aquelas que não conseguem se manifestar", explicou a atriz Alinson Brie, de Mad Men, Glow e The Post - A Guerra Secreta.

Ao receber o Cecil B. DeMille Award, a apresentadora Oprah Winfrey iniciou sua fala relembrando os Oscars de 1963, quando Sidney Poitier se tornou o segundo ator negro a vencer a estatueta, o que a marcou profundamente. "Eu era apenas uma garotinha e nunca havia visto um negro ser celebrado daquele jeito", afirmou.

"Me inspiro em todas as mulheres que tiveram o poder e a força de compartilhar suas experiências pessoais", disse a apresentadora. "O tempo dos abusadores já acabou", decretou Oprah.

"Quero expressar minha gratidão a todas as mulheres que suportaram abusos e violências porque elas, como minha mãe, tinham filhos para sustentar, contas para pagar. Mulheres cujos nomes nunca saberemos, pois são empregadas domésticas, garçonetes, trabalhadoras em empresas."