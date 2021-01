Protagonizado por Marcélia Cartaxo, o sensível filme 'Pacarrete' chega ao streaming

Em cartaz nos cinemas, o filme Pacarrete chega agora ao streaming, ficando disponível a assinantes nas plataformas Apple TV, iTunes, Google Play, Youtube Filmes, Now, Vivo e Looke. Dirigido por Allan Deberton, é protagonizado por Marcélia Cartaxo, que contracena com nomes de peso como Zezita Matos, Soia Lira e João Miguel.

Sensível, o longa-metragem conta a história de uma professora de dança aposentada, que vive sai de Fortaleza e volta para sua cidade, a pequena Russas. Ela é Pacarrete e tem o sonho de mostrar o seu balé na grande festa da cidade, mas essa é uma ideia que não agrada as pessoas da cidade, o que fará com que Pacarrete se sinta impelida a superar o desafio.

Consagrado no Festival de Gramado, dominando o evento ao ser premiado com oito Kikitos, entre os quais o de melhor filme, direção para Allan Deberton e de melhor atriz para a paraibana Marcélia Cartaxo. Segundo o crítico do Estadão, Luiz Zanin Oriccio, "Pacarrete é um drama que faz rir e uma comédia que faz chorar".

Para quem ainda não assistiu ao filme, certamente vai se encantar apenas em ver o trailer, que traz Marcela, a Pacarrete, lutando para realizar seu sonho de se apresentar na festa popular da cidadezinha. Nesse pequeno vídeo, algumas frases da personagem saltam em destaque: "Minha cabeça é cheia de palavras e se eu não gritar eu fico louca", "Uma artista nunca deve deixar os palcos" ou "Eu queria ser jovem, voltar atrás, eu podia tudo".