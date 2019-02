Protagonista de 'Lovesick' será David Bowie no filme 'Stardust'

LOS ANGELES — O ator e músico britânico Johnny Flynn vai interpretar David Bowie no filme biográfico Stardust, informou nesta quinta-feira, 31, o site da revista especializada The Hollywood Reporter.

Flynn participou de séries como Lovesick, Genius e Vanity Fair, e estará à frente do elenco junto com a atriz americana Jena Malone, que fará Angie, a primeira mulher do músico.

Também está no elenco Marc Maron, comediante popular nos EUA e também ator da série GLOW, no papel do diretor e promotor de luta livre Sam Sylvia. Maron interpretará um executivo musical ligado à carreira de Bowie.

Stardust tem a direção de Gabriel Range e um roteiro de Christopher Bell, e narra a ascensão de Bowie nos anos 70 e a criação de seu alter ego, Ziggy Stardust.

Considerado uma das figuras mais carismáticas e camaleônicas da música popular, Bowie, que morreu em 2016 aos 69 anos, assinou obras-primas como Hunky Dory (1971), The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972), Low e Heroes (ambos de 1977).

Esta "biopic" sobre Bowie parece seguir a recente tendência em Hollywood de filmes biográficos sobre grandes estrelas da música, como o já lançado Bohemian Rhapsody, no qual Rami Malek encarnou Freddie Mercury.

Além disso, em maio chegará aos cinemas Rocketman, sobre a carreira de Elton John, enquanto nesta quarta-feira foi anunciado que também está em andamento na França o projeto The Power of Love para levar à tela a vida de Céline Dion.