Protagonista de 'Felicity' fará parte do elenco de novo filme de Star Wars

LOS ANGELES - A atriz Keri Russell, conhecida pelos papéis nas séries Felicity e The Americans, fará parte do elenco do nono filme da saga Star Wars, ainda sem título oficial, informou nesta sexta-feira, 6, a revista especializada Variety.

Desta forma, Russell trabalhará mais uma vez com o diretor do filme, J.J. Abrams, como em Missão: Impossível 3. Além disso, Abrams também foi um dos criadores de Felicity ao lado de Matt Reeves.

A Variety afirmou que não há detalhes sobre o personagem de Russell no filme, mas que ela estará envolvida em cenas de ação. A atriz terminou recentemente a participação em The Americans, uma das séries de drama mais elogiadas pela crítica nos últimos anos. Entre os filmes mais conhecidos estão Planeta dos Macacos: O Confronto e Um Estado de Liberdade.

Star Wars: Episódio IX encerrará a terceira trilogia da saga, que começou com Star Wars: O Despertar da Força, dirigido por Adams, e teve a sequência com Star Wars: Os Últimos Jedi, com Rian Johnson de diretor.

O nono capítulo da franquia seria originalmente dirigido por Colin Trevorrow, diretor de Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros, mas as divergências com a Lucasfilm levaram o estúdio a apostar na volta de Abrams. O filme, que começará a ser gravado no fim deste mês, chegará aos cinemas em dezembro de 2019.